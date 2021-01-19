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У Німеччині придумали, як обійти санкції США проти "Північного потоку – 2"

19 січня, 16:12

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Компанії-учасники проекту мають намір закуповувати обладнання і будматеріали через фонд-прокладку

Росія та Німеччина намагаються обійти американські санкції, накладені на споруджуваний на Балтиці газопровід "Північний потік – 2", тому було створено фонд, який допомагає в цьому питанні.

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Про це повідомляє регіональне видання Schweriner Volkszeitung.

Міністр економіки федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія на північному сході Німеччини Крістіан Пегель заявив журналістам: "Отже, фонд заснований і живе тепер власним життям".

Цей фонд має дозволити компаніям, задіяним у будівництві газопроводу, закуповувати обладнання і будматеріали. Оскільки вони будуть робити це не безпосередньо, а саме через фонд, це начебто повинно захистити їх від обмежувальних заходів США.

Нагадаємо, російський енергохолдинг "Газпром" не виключив призупинення реалізації чи навіть повного скасування проекту "Північний потік – 2".

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А раніше західні ЗМІ повідомили, що США запровадять санкції проти судна "Фортуна", яке веде укладку "Північного потоку – 2" і його власника компанії "КВТ-Рус".

З 1 січня вже вступили в силу американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік".

Учасникам дано 30 днів на те, щоб покинути проекти, у противному разі їм загрожують санкції.

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Німеччина газопровід санкції трубопровід Північний потік 2

Джерело: Сьогодні

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