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Податки зросли. Що змінилося в 2021 році та які ще нововведення на підході

25 січня, 10:30

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Суми, які потрібно віддавати в казну, виросли, хоча ставки залишилися такими ж, як були

Народні депутати кажуть, що зробили українцям подарунок – не стали піднімати податкові ставки "під ялинку", хоча держбюджет і має великий дефіцит. Втім, збори все одно збільшилися, адже з січня мінімальна зарплата зросла на 1000 грн. А до неї прив'язаний податок на доходи фізосіб, єдиний соціальний внесок і цілий ряд місцевих податків.

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Скільки податків заплатять українці, підрахувала кореспондентка "Сьогодні" Алла Чиж.

Скільки платимо?

Які саме збори ми щомісяця відраховуємо до державної казни?

  • В першу чергу, податок на доходи фізосіб (ПДФО) – 18%, або 1080 грн від нової мінімальної зарплати.
  • Ще військовий збір – 1,5%, або 90 грн від мінімалки.
  • Також роботодавець віддає за працівників 22% ЄСВ. Мінімальний внесок – 1320 грн проти передноворічних 1100 грн.

Звичайно, якщо зарплата більше, суми податків виходять зовсім інші. Сумарно роботодавець і працівник платять з зарплати 41,5% відсотки податків.

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"Збільшується розмір оподаткування для фізичних осіб-підприємців і тих, хто отримує мінімальну зарплату... Чи не тому що збільшилися або змінилися ставки, а тому що база нарахування цих податків змінюється", – пояснює податковий експерт Ілля Несходовський.

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Тобто загальнодержавні податки, по суті, збільшилися лише для тих, хто отримує мінімальну зарплату або чиї посадові оклади прив'язані до неї.

Але, крім загальнодержавних, є і місцеві податки. Верховна Рада встановлює їх максимальні межі, а кінцеві ставки визначають на місця. Це, зокрема:

  • Податок на нерухомість

Максимальна ставка не може бути більше, ніж 1,5% від мінімальної зарплати, тобто 90 грн за метр квадратний. Але місцеві органи влади можуть встановлювати менші ставки.

  • Туристичний збір

Його стягують за проживання в готелях та інших місцях тимчасового розміщення. Максимальний розмір для внутрішніх туристів – 0,5% мінзарплати за добу. Точні відсотки встановлюють місцеві ради, але максимум виходить не більше 30
грн за добу.

  • Збір за паркування транспорту

Його сплачують власники або орендарі землі, на якій розташовані стоянки. Але від цієї суми безпосередньо залежить вартість послуги для власників авто. Загалом, парковки можуть подорожчати.

  • Податок на транспорт
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Цей податок сплачується тільки за "розкішні" транспортні засоби. І, власне, визначення "розкішності" залежить від розміру мінімальної зарплати. Податком обкладаються авто, ціна яких – понад 375 розмірів мінімальної доходу (зараз – 2,25 млн грн).

Що хочуть змінити?

Аудитор Дмитро Сушко впевнений: під час кризи місцева влада не стануть піднімати ставки податку на нерухомість. Зате у Верховній Раді вже подейкують про те, щоб змінити принципи розрахунку цього податку.

Зараз податком обкладається кожен "зайвий" квадратний метр – починаючи з 61-го для квартир і зі 121-го для приватних будинків. Депутати ж пропонують взяти за основу загальну вартість нерухомості і стягувати по 0,2% від неї за кожен метр.

Якщо таку ідею підтримають, власники нерухомості в елітних районах будуть платити значно більше – навіть якщо мова йде про "хрущовці". Втім, ініціатори законопроекту запевняють, що поки зміни не розглядаються.

Ще один податок, який активно обговорюють влади – на сільгоспземлю. Радник керівника офісу президента Тимофій Милованов каже, що є пропозиція підняти ставки на паї:

"Зараз ставка залежить від того, здаєте ви свій пай в оренду чи ні. Якщо здаєте – там 0,95% від вартості гектара по нормативно-грошову оцінку. А якщо не здаєте – від 0,3 до 1% (залежить від рішення місцевої влади). Але обговорюється пропозиція – зробити так, щоб всі платили 1-2% ".

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Є і хороша новина. В Україні планують скоротити загальнодержавні податки. Найближчим часом законопроєкт презентують депутатам Верховної Ради, каже голова профільного комітету Данило Гетманцев.

"Зараз ставка ЄСВ – 22%, ПДФО – 18%, 1,5% – військовий збір. Ми пропонуємо – 30% все вместе.А потім щороку знижувати на один відсоток, і так до 25%", – заявив Гетманцев.

Можливо, тоді бізнес отримає стимул для роботи в білу. Сумнівно, що наймані працівники стануть від цього отримати більше, але люди принаймні зможуть розраховувати на оплачувані лікарняні та відпустки. Якщо, звичайно депутати в черговий раз не провалять голосування.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року також ще змінилися річні ліміти доходів ФОП. За ним визначається група платника податків-спрощенця.

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нерухомість податки податок на нерухомість ЄСВ ПДФО ставка податок на авто налог на землю Підсумки з Олегом Панютою

Джерело: Сьогодні

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