Податки зросли. Що змінилося в 2021 році та які ще нововведення на підході

Суми, які потрібно віддавати в казну, виросли, хоча ставки залишилися такими ж, як були

Народні депутати кажуть, що зробили українцям подарунок – не стали піднімати податкові ставки "під ялинку", хоча держбюджет і має великий дефіцит. Втім, збори все одно збільшилися, адже з січня мінімальна зарплата зросла на 1000 грн. А до неї прив'язаний податок на доходи фізосіб, єдиний соціальний внесок і цілий ряд місцевих податків.

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Скільки податків заплатять українці, підрахувала кореспондентка "Сьогодні" Алла Чиж.

Скільки платимо?

Які саме збори ми щомісяця відраховуємо до державної казни?

В першу чергу, податок на доходи фізосіб (ПДФО) – 18%, або 1080 грн від нової мінімальної зарплати.

Ще військовий збір – 1,5%, або 90 грн від мінімалки.

Також роботодавець віддає за працівників 22% ЄСВ. Мінімальний внесок – 1320 грн проти передноворічних 1100 грн.

Звичайно, якщо зарплата більше, суми податків виходять зовсім інші. Сумарно роботодавець і працівник платять з зарплати 41,5% відсотки податків.

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"Збільшується розмір оподаткування для фізичних осіб-підприємців і тих, хто отримує мінімальну зарплату... Чи не тому що збільшилися або змінилися ставки, а тому що база нарахування цих податків змінюється", – пояснює податковий експерт Ілля Несходовський.

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Тобто загальнодержавні податки, по суті, збільшилися лише для тих, хто отримує мінімальну зарплату або чиї посадові оклади прив'язані до неї.

Але, крім загальнодержавних, є і місцеві податки. Верховна Рада встановлює їх максимальні межі, а кінцеві ставки визначають на місця. Це, зокрема:

Податок на нерухомість

Максимальна ставка не може бути більше, ніж 1,5% від мінімальної зарплати, тобто 90 грн за метр квадратний. Але місцеві органи влади можуть встановлювати менші ставки.

Туристичний збір

Його стягують за проживання в готелях та інших місцях тимчасового розміщення. Максимальний розмір для внутрішніх туристів – 0,5% мінзарплати за добу. Точні відсотки встановлюють місцеві ради, але максимум виходить не більше 30

грн за добу.

Збір за паркування транспорту

Його сплачують власники або орендарі землі, на якій розташовані стоянки. Але від цієї суми безпосередньо залежить вартість послуги для власників авто. Загалом, парковки можуть подорожчати.

Податок на транспорт

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Цей податок сплачується тільки за "розкішні" транспортні засоби. І, власне, визначення "розкішності" залежить від розміру мінімальної зарплати. Податком обкладаються авто, ціна яких – понад 375 розмірів мінімальної доходу (зараз – 2,25 млн грн).

Що хочуть змінити?

Аудитор Дмитро Сушко впевнений: під час кризи місцева влада не стануть піднімати ставки податку на нерухомість. Зате у Верховній Раді вже подейкують про те, щоб змінити принципи розрахунку цього податку.

Зараз податком обкладається кожен "зайвий" квадратний метр – починаючи з 61-го для квартир і зі 121-го для приватних будинків. Депутати ж пропонують взяти за основу загальну вартість нерухомості і стягувати по 0,2% від неї за кожен метр.

Якщо таку ідею підтримають, власники нерухомості в елітних районах будуть платити значно більше – навіть якщо мова йде про "хрущовці". Втім, ініціатори законопроекту запевняють, що поки зміни не розглядаються.

Ще один податок, який активно обговорюють влади – на сільгоспземлю. Радник керівника офісу президента Тимофій Милованов каже, що є пропозиція підняти ставки на паї:

"Зараз ставка залежить від того, здаєте ви свій пай в оренду чи ні. Якщо здаєте – там 0,95% від вартості гектара по нормативно-грошову оцінку. А якщо не здаєте – від 0,3 до 1% (залежить від рішення місцевої влади). Але обговорюється пропозиція – зробити так, щоб всі платили 1-2% ".

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Є і хороша новина. В Україні планують скоротити загальнодержавні податки. Найближчим часом законопроєкт презентують депутатам Верховної Ради, каже голова профільного комітету Данило Гетманцев.

"Зараз ставка ЄСВ – 22%, ПДФО – 18%, 1,5% – військовий збір. Ми пропонуємо – 30% все вместе.А потім щороку знижувати на один відсоток, і так до 25%", – заявив Гетманцев.

Можливо, тоді бізнес отримає стимул для роботи в білу. Сумнівно, що наймані працівники стануть від цього отримати більше, але люди принаймні зможуть розраховувати на оплачувані лікарняні та відпустки. Якщо, звичайно депутати в черговий раз не провалять голосування.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року також ще змінилися річні ліміти доходів ФОП. За ним визначається група платника податків-спрощенця.

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