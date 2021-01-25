Налоги выросли. Что изменилось в 2021 году и какие еще новшества на подходе

Народные депутаты говорят, что сделали украинцам подарок – не стали поднимать налоговые ставки "под елочку", хотя госбюджет и испытывает большой дефицит. Впрочем, сборы все равно увеличились, ведь с января минимальная зарплата выросла на 1000 грн. А к ней привязан налог на доходы физлиц, единый социальный взнос и целый ряд местных налогов.
Сколько налогов заплатят украинцы, подсчитала корреспондентка "Сегодня" Алла Чиж.
Сколько платим?
Какие именно сборы мы ежемесячно отсчитываем в государственную казну?
- В первую очередь, налог на доходы физлиц (НДФЛ) – 18%, или 1080 грн от новой минимальной зарплаты.
- Еще военный сбор – 1,5%, или 90 грн от минималки.
- Также работодатель отдает за работников 22% ЕСВ. Минимальный взнос – 1320 грн против предновогодних 1100 грн.
Конечно, если зарплата больше, суммы налогов получаются совершенно другие. Суммарно работодатель и работник платят с зарплаты 41,5% процентов налогов.
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"Увеличивается размер налогообложения для физических лиц-предпринимателей и тех, кто получали минимальную зарплату... Не потому что увеличились или изменились ставки, а потому что база начисления этих налогов меняется", – объясняет налоговый эксперт Илья Несходовский.
То есть общегосударственные налоги, по сути, увеличились лишь для тех, кто получает минимальную зарплату или чьи должностные оклады привязаны к ней.
Но, кроме общегосударственных, есть и местные налоги. Верховная Рада устанавливает их максимальные пределы, а конечные ставки определяют на места. Это, в частности:
- Налог на недвижимость
Максимальная ставка не может быть больше, чем 1,5% от минимальной зарплаты, то есть 90 грн за метр квадратный. Но местные органы власти могут устанавливать меньшие ставки.
- Туристический сбор
Его взимают за проживание в отелях и других местах временного размещения. Максимальный размер для внутренних туристов – 0,5% минзарплаты за сутки. Точные проценты устанавливают местные советы, но максимум получается не более 30
грн за сутки.
- Сбор за парковку транспорта
Его платят владельцы или арендаторы земли, на которой расположены стоянки. Но от этой суммы напрямую зависит стоимость услуги для собственников авто. В общем, парковки могут подорожать.
- Налог на транспорт
Этот налог платится только за "роскошные" транспортные средства. И, собственно, определение "роскошности" зависит от размера минимальной зарплаты. Налогом облагаются авто, цена которых – выше 375 размеров минимального дохода (сейчас – 2,25 млн грн).
Что хотят изменить?
Аудитор Дмитрий Сушко уверен: во время кризиса местные власти не станут поднимать ставки налога на недвижимость. Зато в Верховной Раде уже поговаривают о том, чтобы изменить принципы расчета этого налога.
Сейчас налогом облагается каждый "лишний" квадратный метр – начиная с 61-го для квартир и со 121-го для частных домов. Депутаты же предлагают взять за основу общую стоимость недвижимости и взимать по 0,2% от нее за каждый метр.
Если такую идею поддержат, владельцы недвижимости в элитных районах будут платить значительно больше – даже если речь идет о "хрущевке". Впрочем, инициаторы законопроекта уверяют, что пока изменения не рассматриваются.
Еще один налог, который активно обсуждают власти – на сельхозземлю. Советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов говорит, что есть предложение поднять ставки на паи:
"Сейчас ставка зависит от того, сдаете вы свой пай в аренду или нет. Если сдаете – там 0,95% от стоимости гектара по нормативно-денежной оценке. А если не сдаете – от 0,3 до 1% (зависит от решения местной власти). Но обсуждается предложение – сделать так, чтобы все платили 1-2%".
Есть и хорошая новость. В Украине планируют сократить общегосударственные налоги. В ближайшее время законопроект презентуют депутатам Верховной Рады, говорит глава профильного комитета Даниил Гетманцев.
"Сейчас ставка ЕСВ – 22%, НДФЛ – 18%, 1,5 % – военный сбор. Мы предлагаем – 30% все вместе.А потом каждый год снижать на один процент, и так до 25%", – заявил Гетманцев.
Возможно, тогда бизнес получит стимул для работы в белую. Сомнительно, что наемные работники станут от этого получить больше, но люди по крайней мере смогут рассчитывать на оплачиваемые больничные и отпуска. Если, конечно депутаты в очередной раз не провалят голосование.
Напомним, с 1 января 2021 года также изменились годовые лимиты доходов ФОП. По ним определяется группа налогоплательщика-упрощенца.
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