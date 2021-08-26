Податки на авто – список машин можуть значно розширити

Якщо вік авто перевищує п'ять років, то платити за нього не потрібно

Список машин, на яких поширюється податок, можуть розширити. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Кабінет міністрів планує розширити список автомобілів, на які буде поширюватися податок. За розроблений урядом законопроєкт №5600 вже проголосували депутати Верховної Ради. Правда, поки що тільки в першому читанні.

Як зараз

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На даному етапі податки повинні платити тільки ті власники авто, ціни на які перевищують 375 мінімальних зарплат або 2,2 мільйона гривень. Перелік машин і необхідні виплати державі можна дізнатися на сайті Міністерства економіки, яке оновлює список щороку.

"Розрахунок середньоринкової вартості легкових авто для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України за Методикою визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 66 від 18 лютого 2016 зі змінами", – йдеться в описі.

Які дані потрібно ввести, щоб розрахувати вартість:

Марка;

Модель;

Рік випуску.

Після цього користувач отримує наступну інформацію:

Вартість нового транспортного засобу;

Термін експлуатації транспортного засобу;

Коефіцієнт по терміну експлуатації;

Середня ринкова вартість ТЗ становить.

Що зміниться

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Починаючи з наступного року, список авто значно розшириться, якщо депутати остаточно підтримають ініціативу уряду. Так, податок повинен буде заплатити власник легкової авівки, вартість якої перевищує 200 мінімальних зарплат або 1,2 мільйона гривень.

Однак, якщо вік транспортного засобу перевищує п'ять років, то платити за нього не потрібно. Якщо ж машина "молодша", то кожен рік "до п'ятирічного повноліття" власник повинен платити державі.

Нагадаємо, в кінці 2014 року в Україні ввели податок в розмірі 25 тисяч гривень на "елітні" автомобілі. Розкішними, на думку уряду, є, зокрема, авто з об'ємом двигуна понад 2,5 тис. куб. см для дизельних і більше 3 тис. куб. см для бензинових.

У лютому 2021 року Міністерство економіки підготувало список автомобілів, які підпадають під щорічний транспортний податок. У 2021 році в нього увійшли 172 моделі, включаючи BMW 5, 7 і 8-ї серій, Range Rover і інші популярні марки авто, а також електрокар Tesla Model X.