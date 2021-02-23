Хто заплатить транспортний "податок на розкіш" у 2021 році: список елітних моделей авто

Міністерство економіки підготувало список автомобілів, які підпадають під щорічний транспортний податок. У 2021 році в нього увійшли 172 моделі, включно з BMW 5, 7 і 8-ї серій, Range Rover та інші популярні марки авто, а також електрокар Tesla Model X.

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До середини року Фіскальна служба розішле українцям платіжки. Ставка податку незмінна і становить 25 тис. гривень на рік за кожен легковик.

На сайті Мінекономіки можна ознайомитися з повним списком моделей авто, що підпадають під оподаткування.

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Транспортний податок стягують з власників легкових авто за такої умови:

з року випуску автомобіля пройшло не більше 5 років (включно);

середня ринкова вартість авто становить понад 375 мінімальних зарплат (у 2021 році це 2,25 млн грн).

Нагадаємо, в Міністерстві фінансів пропонували змінити податок на елітні авто. Поріг хотіли знизити з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Поки що цього не сталося.

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А про те, як українців змушують платити податки за неіснуючі ФОПи, дізнавайтеся із сюжету новин "Сьогодні":

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