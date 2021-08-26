Налоги на авто – список машин могут значительно расширить

Если возраст авто превышает пять лет, то платить за него не нужно

Список машин, на которых распространяется налог, могут расширить. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Кабинет министров планирует расширить список автомобилей, на которые будет распространятся налог. За разработанный правительством законопроект №5600 уже проголосовали депутаты Верховной Рады. Правда, пока что только в первом чтении.

Как сейчас

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На данном этапе налоги должны платить только те собственники авто, цены на которые превышают 375 минимальных зарплат или 2,2 миллиона гривен. Перечень машин и необходимые выплаты государству можно узнать на сайте Министерства экономики, которое обновляет список каждый год.

"Расчет среднерыночной стоимости легковых авто для целей налогообложения транспортным налогом проводится в соответствии с пунктом 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины по Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 66 от 18 февраля 2016 с изменениями", – говорится в описании.

Какие данные нужно ввести, чтобы рассчитать стоимость:

Марка;

Модель;

Год выпуска

После этого пользователь получает следующую информацию:

Стоимость нового транспортного средства;

Срок эксплуатации транспортного средства;

Коэффициент по сроку эксплуатации;

Среднерыночная стоимость ТС составляет.

Что изменится

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Начиная со следующего года, список авто значительно расширится, если депутаты окончательно поддержат инициативу правительства. Так, налог должен будет заплатит собственник легковой машины, стоимость которого превышает 200 минимальных зарплат или 1,2 миллиона гривен.

Однако, если возраст авто превышает пять лет, то платить за него не нужно. Если же машина "младше", то каждый год "до пятилетнего совершеннолетия" собственник должен платить государству.

Напомним, в конце 2014 года в Украине ввели налог в размере 25 тысяч гривен на "элитные" автомобили. Роскошными, по мнению правительства, являются, в частности, авто с объемом двигателя более 2,5 тыс. куб. см для дизельных и более 3 тыс. куб. см для бензиновых.

В феврале 2021 года Министерство экономики подготовило список автомобилей, которые подпадают под ежегодный транспортный налог. В 2021 году в него вошли 172 модели, включая BMW 5, 7 и 8-й серий, Range Rover и другие популярные марки авто, а также электрокар Tesla Model X.