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Накопичувальна пенсія – як працює, чому вигідно та від чого залежатиме розмір

11 липня 2021 15:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Українці отримають у вигляді накопичувальної пенсії всі кошти, які протягом життя акумулюються на індивідуальному пенсійному рахунку

Розмір соціальної допомоги на дітей підвищили

Розмір соціальної допомоги на дітей підвищили / Фото: Pixabay

Після того, як повноцінно запрацює система загальнообов’язкового пенсійного накопичення, її основною перевагою буде гідне пенсійне забезпечення в старості.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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"Пенсійні накопичення не лежать просто десь на рахунку, вони інвестуються в економіку і "працюють", приносять дохід. До того ж, вкладати пенсійні накопичення можна лише у ті інструменти, які визначені законодавством як найнадійніші і це суворо контролюється", - зазначила міністр.

Вона вважає, що людина буде більше зацікавлена у "білій" зарплаті, адже саме від її розміру залежатиме, скільки коштів щомісяця з’являтиметься на пенсійному рахунку.

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На її думку, перевагу у конкуренції за кваліфікованих працівників матимуть добросовісні роботодавці.

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"Люди навчаться накопичувати на пенсію, підвищать фінансову грамотність, будуть збільшувати добровільні накопичення, підвищуючи свій рівень добробуту та обсяг внутрішніх інвестицій в економіці", – додала Лазебна.

Вона зазначила, що накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.

"За власним бажанням почати отримувати накопичувальну пенсію можна пізніше, ніж солідарну. Виплати з накопичувальної системи можуть бути довічними, одноразовими та на визначений строк", – зауважила міністр.

Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

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Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплатах пенсій:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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