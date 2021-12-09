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"Нафтогаз" встановив пільговий тариф на газ: хто платитиме менше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
9 грудня, 15:32
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НКРЕКУ дозволила постачати "Нафтогазу" газ за пільговим тарифом
Скільки платитимуть за газ клієнти ПОН
Скільки платитимуть за газ клієнти ПОН / Фото: Колаж: Сьогодні

Побутові споживачі природного газу, які залишились без постачальника будуть отримувати блакитне паливо за пільговою ціною 7,96 грн/куб. м.

Про рішення дозволити "Нафтогазу" й надалі бути постачальником останньої надії та поставляти таким домогосподарствам газ повідомила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

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Це рішення дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах річної базової пропозиції НАК "Нафтогаз".

Що таке постачальник останньої надії (ПОН)?

Послугами ПОН користуються понад 400 тисяч українських сімей і для них у грудні тарифи на газ могли змінюватись щодня або злетіти аж до 30 грн за кубометр.

Така ситуація могла утворитись, якщо б НКРЕКП не дозволила "Нафтогазу" обслуговувати цих людей і тариф для них розрахувався б за формулою Кабміну, тобто міг змінюватись щодня.

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Клієнтами ПОН є люди, які не встигли укласти новий договір із конкретним постачальником по завершенню старого.

Вони мають термін у два місяці, щоб вирішити це питання, а до цього моменту їх буде обслуговувати ПОН.

Тарифи на газ у грудні

Постачальники газу встановили найрізноманітніші тарифи на грудень для українців. Найдешевше блакитне паливо продає "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,799 грн за куб.

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Також низькі ціни у таких постачальників:

  • "Евода Трейд П "Луцькводоканал" (7,88 грн за куб);
  • "Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" (7,89 грн за куб);
  • "Паливенерго" (7,90 грн за куб);
  • "Енергогарантія" (7,95 грн за куб).

Найдорожчий тариф пропонує Херсонська обласна енергопостачальна компанія – 13,5 грн за куб, але він річний. А місячний найдорожчий тариф у "ТАС Енергія" – 38,35 грн за куб.

"Сьогодні" також писали, як високі ціни на газ можуть вдарити по українських виробниках продуктів та розповідали, як в Україні каратимуть боржників за комуналкою.

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Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,33
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
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30,00
28,29
19,01
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