"Нафтогаз" встановив пільговий тариф на газ: хто платитиме менше

НКРЕКУ дозволила постачати "Нафтогазу" газ за пільговим тарифом

Скільки платитимуть за газ клієнти ПОН / Фото: Колаж: Сьогодні

Побутові споживачі природного газу, які залишились без постачальника будуть отримувати блакитне паливо за пільговою ціною 7,96 грн/куб. м.

Про рішення дозволити "Нафтогазу" й надалі бути постачальником останньої надії та поставляти таким домогосподарствам газ повідомила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

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Це рішення дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах річної базової пропозиції НАК "Нафтогаз".

Що таке постачальник останньої надії (ПОН)?

Послугами ПОН користуються понад 400 тисяч українських сімей і для них у грудні тарифи на газ могли змінюватись щодня або злетіти аж до 30 грн за кубометр.

Така ситуація могла утворитись, якщо б НКРЕКП не дозволила "Нафтогазу" обслуговувати цих людей і тариф для них розрахувався б за формулою Кабміну, тобто міг змінюватись щодня.

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Клієнтами ПОН є люди, які не встигли укласти новий договір із конкретним постачальником по завершенню старого.

Вони мають термін у два місяці, щоб вирішити це питання, а до цього моменту їх буде обслуговувати ПОН.

Тарифи на газ у грудні

Постачальники газу встановили найрізноманітніші тарифи на грудень для українців. Найдешевше блакитне паливо продає "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,799 грн за куб.

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Також низькі ціни у таких постачальників:

"Евода Трейд П "Луцькводоканал" (7,88 грн за куб);

"Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" (7,89 грн за куб);

"Паливенерго" (7,90 грн за куб);

"Енергогарантія" (7,95 грн за куб).

Найдорожчий тариф пропонує Херсонська обласна енергопостачальна компанія – 13,5 грн за куб, але він річний. А місячний найдорожчий тариф у "ТАС Енергія" – 38,35 грн за куб.

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