"Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2"

Україна подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь у процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2", а також заперечення до німецього регулятора з цього приводу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" 18 жовтня, посилаючись на слова голови правління Юрія Вітренко.

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"Нафтогаз України", як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором", – заявив Вітренко на прес-конференції.

Голова "Нафтогазу" зазначив, що на його думку "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству і таким чином компанія хоче довести, що газогін не може бути сертифікованим.

"Наша основна позиція полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству", – сказав голова правління.

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