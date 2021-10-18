Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
18 жовтня, 15:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь у процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2", а також заперечення до німецього регулятора з цього приводу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" 18 жовтня, посилаючись на слова голови правління Юрія Вітренко.

Реклама

"Нафтогаз України", як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором", – заявив Вітренко на прес-конференції.

Голова "Нафтогазу" зазначив, що на його думку "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству і таким чином компанія хоче довести, що газогін не може бути сертифікованим.

"Наша основна позиція полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству", – сказав голова правління.

Реклама

Доповнюється...

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.45

Опитування
Банк порад
Як накопичувати гроші і багатіти?
Дізнайся - й починай відкладати!
Де найвища середня зарплата
ТОП-5 регіонів
Де ще платять добре?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
Порийся в скарбничці
За яку монету можна отримати 141 тис. грн?
За що такі гроші?
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти