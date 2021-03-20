Націоналізація "Мотор Січі": суд наклав арешт на всі акції та майно підприємства

Шевченківський районний суд наклав арешт на майно та 100% акцій АТ "Мотор Січ".

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що наразі СБУ здійснює розслідування щодо "Мотор Січі" за двома напрямами: щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ та щодо порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

"Йдеться не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української "Мотор Січі" – питання національної безпеки", - зазначив голова СБУ Іван Баканов.

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"Мотор Січ" – одна з провідних корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних двигунів і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Раніше ми повідомляли, що законопроєкт про націоналізацію підприємства "Мотор Січ" у Запоріжжі можуть презентувати через дві-три тижні, незважаючи на загрозу нових позовів з боку китайських інвесторів.

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