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Национализация "Мотор Сичи": суд наложил арест на все акции и имущество предприятия

20 марта, 10:41

Виктория Барановская Виктория Барановская

Активы передали в управление АРМА

Шевченковский районный суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности", – говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас СБУ осуществляет расследование "Мотор Сичи" по двум направлениям: по диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ и о нарушении законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

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"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской "Мотор Сичи" – вопрос национальной безопасности", – отметил председатель СБУ Иван Баканов.

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"Мотор Сич" – одна из ведущих корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Ранее мы сообщали, что законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" в Запорожье могут представить через две-три недели, несмотря на угрозу новых исков со стороны китайских инвесторов.

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Китай арест Украина национализация Мотор Сич
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