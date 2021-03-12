Китай висунув вимогу до України щодо націоналізації "Мотор Січі"

Офіційний Пекін вимагає від України врахувати інтереси китайських компаній після рішення РНБО про націоналізацію "Мотор Січі" вже найближчим часом.

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Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, повідомляє ТАСС.

"Ми вимагаємо, щоб Україна врахувала законні права китайських підприємств та інвесторів", – сказав Ліцзянь.

Заява прозвучала незважаючи на те, що в РНБО підкреслили: всі, хто вкладав гроші в "Мотор Січ", обов'язково отримають компенсацію.

Нагадаємо, раніше китайські інвестори "Мотор Січі" пригрозили Україні новими судовими позовами. У компанії Skyrizon Aircraft Holdings назвали неприпустимими заяви про можливу націоналізацію підприємства.

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При цьому китайці вже почали міжнародний арбітраж проти України на 3,5 млрд доларів.

До речі, проти вкладень китайських інвесторів у "Мотор Січ" виступали в США.

"Мотор Січ" – одна з провідних корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних двигунів і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

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