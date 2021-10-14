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Можна запускати найближчими днями: в РФ заявили про повну готовність "Північного потоку – 2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
14 жовтня, 12:40
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Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив про технологічну готовність газопроводу "Північний потік – 2" до роботи
У Кремлі заявили про повну готовність "Північного потоку - 2"
У Кремлі заявили про повну готовність "Північного потоку - 2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський газогін "Північний потік – 2" буде готовий до запуску вже найближчими днями. Станом на сьогодні ведуться технічні роботи.

Про це повідомив віцепрем’єр Росії Олександр Новак, передає інформаційне агентство ТАСС.

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Наразі, за словами Новака, триває заповнення газопроводу технологічною кількістю газу.

"Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідною технологічною кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він найближчими днями, для того, щоб його запустити, буде готовий", – повідомив російський віцепрем’єр.

Новак наголосив, що подальший запуск потоку залежить від роботи європейського регулятора.

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Дійсно, технічна і юридична готовність потоку до запуску – це різні речі.

Згідно з законодавством ЄС, "Північний потік – 2" може бути запущений в роботу для комерційних цілей лише після проходження сертифікації.

Процедура виглядає так:

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  • спочатку німецький регулятор має підтвердити відповідність газопроводу усім вимогам. У нього на це є чотири місяці. За словами старшого радника Держдепу США Амоса Хохштайна, цей період розпочався 8 вересня і триватиме до 8 січня;
  • потім у європейських агентств буде два місяці на те, щоб розглянути це рішення і прокоментувати його правомірність;
  • коли всі ці етапи будуть подолані, рішення повертається до регулятора і він виносить остаточний висновок про відповідність "Північного потоку – 2" Третьому енергопакету ЄС.

"Сьогодні" разом з експертом розбирались, коли ж російський газогін зможе отримати дозвіл на роботу.

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