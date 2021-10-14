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Можно запускать в ближайшие дни: в РФ заявили о полной готовности "Северного потока-2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
14 октября, 12:40
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Вице-премьер России Александр Новак заявил про технологическую готовность газопровода "Северный поток-2" к работе
В Кремле заявили про полную готовность "Северного потока-2"
В Кремле заявили про полную готовность "Северного потока-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к запуску уже в ближайшие дни. На сегодняшний день ведутся технические работы.

Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает информационное агентство "ТАСС".

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Сейчас, по словам Новака, продолжается заполнение газопровода технологическим количеством газа.

"Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, он будет готов", – сообщил российский вице-премьер.

Новак подчеркнул, что дальнейший запуск потока зависит от работы европейского регулятора.

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Действительно, техническая и юридическая готовность потока к запуску – это разные вещи.

Согласно законодательству ЕС, "Северный поток-2" может быть запущен в работу для коммерческих целей только после прохождения сертификации.

    Процедура выглядит так:

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    • сначала немецкий регулятор должен подтвердить соответствие газопровода всем требованиям. У него на это есть четыре месяца. По словам старшего советника Госдепа США Амоса Хохштайна, данный период начался 8 сентября и продлится до 8 января;
    • затем у европейских агентств будет два месяца на то, чтобы рассмотреть это решение и прокомментировать его правомерность;
    • когда все эти этапы будут пройдены, решение возвращается к регулятору и он выносит окончательный вывод о соответствии "Северного потока-2" Третьему энергопакету ЕС.

    "Сегодня" вместе с экспертом разбирались, когда же российский газопровод сможет получить разрешение на работу.

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