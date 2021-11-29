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Може коштувати більше 100 грн/л: чому в Україні дорожчає олія

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 18:18
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Незабаром виробники можуть зменшити обсяги виробництва, а Україна втратити позиції на світовому ринку
На ціноутворення олії впливає вартість нафтопродуктів та енергоносіїв
На ціноутворення олії впливає вартість нафтопродуктів та енергоносіїв / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у вересні-жовтні порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,5% скоротилося виробництво соняшникової олії. А експерти вже прогнозують, що незабаром ціна на літр олії може перевищити 100 грн.

Як пояснили в асоціації "Укроліяпром", зниження виробництва відбулося через стримування продажів насіння соняшнику сільськогосподарськими виробниками в очікуванні зростання цін.

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Що з цінами на олію?

"При цьому запаси соняшникової олії лише на підприємствах перевищили 138 тис. тонн. Це становить 34% від внутрішнього річного використання", – заявили в асоціації.

У той же час, зниження виробництва олії не спровокувало дефіцит продукту в країні. Торгові мережі виконують заявки в повному обсязі, на полицях магазинів вистачає продукції.

Експерти вже прогнозують, що олія суттєво подорожчає, до 100 грн/л. На це вплинуть ціни на енергоносії.

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Власник компанії "ГрадОлія" та член "Української Ради бізнесу" Станіслав Таршин, коментарі UBR.ua зазначив, що для підприємств суттєво зросли ціни на газ. Йдеться про подорожчання майже у 2,5 рази. А через це собівартість виробництва олії може зрости на 5-10%.

За його словами, на ціни впливає подорожчання ресурсів. Наприклад, матеріалів для фасування, гексанового розчинника, транспортування.

Отже, виробники можуть зменшити обсяги виробництва, а Україна втратити позиції на світовому ринку.

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Соняшникова олія може подешевшати?

Експерти пояснили, що насамперед на ціноутворення соняшникової олії впливає вартість нафтопродуктів та енергоносіїв. Також важливі ціни на біопаливо

"Наприклад, попит на біодизель сьогодні оцінюється на рівні 1600 доларів/тонна, і на його виготовлення йде близько 47 млн тонн олії. Ось ці фактори впливають на рівень цін", – пояснили в асоціації.

Отже, ціна може знизитись лише, якщо хоча б на 20-30 доларів зменшиться вартість нафтопродуктів. Йдеться саме про роздрібні ціни.

Держрегулювання цін

В Україні найвищі в Європі ціни на олію -ціна відрізняється на 26-30%. Вже дійшло до того, що влада пропонує на державному рівні регулювати їх.

За даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року ціна олії збільшилася на 61,2% проти аналогічного періоду 2020-го. Якщо ще у 2020 році вона коштувала 34 грн/л, то зараз вже по 63 грн/л.

Зазначимо, що Україна – один із найбільших виробників та експортерів олії у світі.

Раніше ми повідомляли, що у листопаді в Україні пройшов черговий стрибок цін на продукти харчування. Продукти зростають у ціні, це пов'язують не лише з цінами на енергоносії, а й з інфляцією та передсвятковим ажіотажем.

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Редактор розділу "Гроші"

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