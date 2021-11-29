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Может стоить больше 100 грн/л: почему в Украине дорожает подсолнечное масло

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 ноября, 18:18
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Вскоре производители могут уменьшить объемы производства, а Украина потерять позиции на мировом рынке
На ценообразование подсолнечного масла влияет стоимость нефтепродуктов и энергоносителей
На ценообразование подсолнечного масла влияет стоимость нефтепродуктов и энергоносителей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в сентябре-октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 13,5% сократилось производство подсолнечного масла. А эксперты уже прогнозируют, что в скором времени цена на литр масла может перевалить за 100 грн.

Как объяснили в ассоциации "Укролияпром", снижение производства произошло из-за сдерживания продаж семян подсолнечника сельскохозяйственными производителями в ожидании роста цен.

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Что с ценами на масло?

"При этом запасы подсолнечного масла только на предприятиях превысили 138 тыс.тонн. Это составляет 34% от внутреннего годового использования", – заявили в ассоциации.

В то же время, снижение производства масла не спровоцировало дефицит продукта в стране. Но, торговые сети выполняют заявки в полном объеме, на полках магазинов хватает продукции.

Эксперты уже прогнозируют, что подсолнечное масло существенно подорожает, до 100 грн/л. На это повлияют цены на энергоносители.

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Владелец компании "ГрадОлия" и член "Украинского Совета бизнеса" Станислав Таршин, в комментарии UBR.ua, отметил, что для предприятий существенно выросли цены на газ. Речь идет о подорожании почти в 2,5 раза. А из-за этого, себестоимость производства масла может возрасти на 5-10%.

По его словам, на цены влияет и подорожание ресурсов. Например, материалов для фасовки, гексанового растворителя, транспортировки.

Таким образом, производители могут уменьшить объемы производства, а Украина потерять позиции на мировом рынке.

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Подсолнечное масло может подешеветь?

Эксперты объяснили, что в первую очередь, на ценообразование подсолнечного масла влияет стоимость нефтепродуктов и энергоносителей. Также важны и цены на биотопливо

"Например, спрос на биодизель сегодня оценивается на уровне 1600 долларов/тонна, и на его изготовление уходит около 47 млн тонн масла. Вот эти факторы и влияют на уровень цен", – объяснили в ассоциации.

Таким образом, цена может снизиться только, если хотя бы на 20-30 долларов уменьшиться стоимость нефтепродуктов. Речь идет именно о розничных ценах.

Госрегулирование цен

В Украине самые высокие в Европе цены на подсолнечное масло – цена отличается на 26-30%. Уже дошло до того, что власти предлагают на государственном уровне регулировать их.

По данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года цена подсолнечного масла увеличилась на 61,2% против аналогичного периода 2020-го. Если еще в 2020 году оно стоило 34 грн/л, то в данный момент уже по 63 грн/л.

Отметим, что Украина – один из крупнейших производителей и экспортеров масла в мире.

Ранее мы сообщали, что в ноябре в Украине прошел очередной скачок цен на продукты питания. Продукты растут в цене, это связывают не только с ценами на энергоносители, но и с инфляцией и предпраздничным ажиотажем.

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