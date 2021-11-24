Молдову не будуть відключати від газопостачання – скільки часу дав "Газпром"

Російська компанія "Газпром" погодилась не припиняти поставки газу до Молдови та відтермінувала виплату боргу за блакитне паливо.
Про це повідомило агентство "РБК" у середу, 24 листопада.
За словами офіційного представника компанії Сергія Куприянова, це було зроблено у вигляді виключення, "виявляючи добру волю та розуміння, в якій складній ситуації можуть опинитися громадяни Республіки Молдова".
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Він також розповів, що вони отримали офіційне звернення від уряду Молдови із проханням не припиняти поставки блакитного палива.
Однак заплатити борг перед "Газпромом" все одно доведеться і в молдавському уряді пообіцяли зробити це вже цієї п'ятниці, 26 листопада.
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