Молдову не будуть відключати від газопостачання – скільки часу дав "Газпром"

У вигляді виключення, "Газпром" вирішив не припиняти поставки газу до Молдови і дав ще два дні на виплату боргу

"Газпром" відтермінував платіж за газ для Молдови / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" погодилась не припиняти поставки газу до Молдови та відтермінувала виплату боргу за блакитне паливо.

Про це повідомило агентство "РБК" у середу, 24 листопада.

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За словами офіційного представника компанії Сергія Куприянова, це було зроблено у вигляді виключення, "виявляючи добру волю та розуміння, в якій складній ситуації можуть опинитися громадяни Республіки Молдова".

Він також розповів, що вони отримали офіційне звернення від уряду Молдови із проханням не припиняти поставки блакитного палива.

Однак заплатити борг перед "Газпромом" все одно доведеться і в молдавському уряді пообіцяли зробити це вже цієї п'ятниці, 26 листопада.

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