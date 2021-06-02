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Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому"

2 червня, 10:06

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами ексміністра, призначення пояснює публічні атаки на нього в останній тиждень

/ Фото: Facebook

Ексміністра економіки Тимофія Милованова обрали головою наглядової ради держконцерну "Укроборонпром".

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора (1 червня – Ред.) було перше засідання оновленої наглядової ради "Укроборонпрому". На ньому мене обрали головою, це пояснює публічні атаки на мене в останній тиждень", – повідомив Милованов.

Він також зазначив, що під час засідання розглянули ряд питань, зокрема – затвердили аудит за 2019 рік.

"Це був перший аудит за історію, проведений компанією з міжнародною репутацією Bakertilly. Результати не дуже втішні — є багато над чим працювати", – додав він.

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У пресслужбі концерну відзначили, що Милованова обрали головою ради одноголосно.

"Нагадаємо, до повноважень Наглядової ради Укроборонпрому належить, зокрема, затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності Концерну, а також здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Милованов викликав на дебативідомого журналіста Юрія Бутусова через звинувачення в отриманні хабара в 1,68 млн грн.

Крім того, місяцем раніше через скорочення посади з Укроборонпрому пішов заступник гендиректора Мустафа Найєм.

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