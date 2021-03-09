Милованов пояснив, кого може торкнутися перегляд приватизації 90-х

Радник голови Офісу президента, екс-міністр економіки Тимофій Милованов вважає правильним, що в разі обіцяної РНБО перевірки приватизованої в 1990-х власності частина підприємці можуть втратити придбане нечесним шляхом. До решти можна застосувати "нульову декларацію".
Про це він розповів у ефірі "Хард з Влащенко" на каналі "Україна 24".
"Перегляд приватизації – означає перевірити, де було порушено право власності, в тому числі і держави. Але перевіряти потрібно найкричущі випадки – там де вкрали підприємства і де в них не інвестували і не вкладали, там де по суті грабували Україну", – зазначив він.
Як приклад такого кричущого випадку незаконної приватизації Милованов навів Запорізький алюмінієвий комбінат, який був викуплений свого часу російським "Русалом" і фактично знищений, а зараз повернувся в державну власність, проте вже зруйнованим.
"Саме такі, або подібні випадки, коли по суті підприємства руйнувалися, а не розбудовувалися, мають бути переглянуті. Це важливо для економіки" , – переконаний екс-міністр.
Якщо ж підприємець приватизував з порушеннями або навіть не доплатив за підприємство, але він його розвивав – воно працює, створює робочі місця і платить податки – то можна застосувати "нульову декларацію", додав Милованов.
Нагадаємо, Милованов вважає, що Україні не має сенсу оголошувати дефолт, оскільки зараз у країні "все стабільно", а його наслідки можуть тільки погіршити ситуацію.
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