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Милованов пояснил, кого может коснуться пересмотр приватизации 90-х

9 марта, 06:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Экс-министр также рассказал, к кому будут применять "нулевую декларацию"

Советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов считает правильным, что в случае обещанной СНБО проверки приватизированной в 1990-х собственности часть предприниматели могут лишиться приобретенной нечестным путем собственности. К остальным можно применить "нулевую декларацию".

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Об этом он рассказал в эфире "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

"Пересмотреть приватизацию – значит проверить, где было нарушено право собственности, в том числе и государства. Но проверять нужно самые вопиющие случаи – там где украли предприятия и где в них не инвестировали и не вкладывали, там, где по сути грабили Украину", - отметил он.

В пример такого вопиющего случая незаконной приватизации Милованов привел Запорожский алюминиевый комбинат, который был выкуплен в свое время российским "Русалом" и фактически уничтожен, а сейчас вернулся в государственную собственность, однако уже разрушенным.

"Именно такие или подобные случаи, когда по сути предприятия разрушались, а не развивались, должны быть пересмотрены. Это важно для экономики", – убежден экс-министр.

Если же предприниматель приватизировал с нарушениями или даже не доплатил за предприятие, но он его развивал – оно работает, создает рабочие места и платит налоги – то можно применить "нулевую декларацию", добавил Милованов.

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приватизация нулевая декларация Тимофей Милованов
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