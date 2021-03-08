Русский
$ 27,76
33,41
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Милованов про ймовірність дефолту в Україні: Просто не вигідно

8 березня, 23:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Екс-міністр економіки впевнений, що нині вигідніше віддавати борги

Україна не має сенсу оголошувати дефолт, оскільки наразі у країні "все стабільно", а його наслідки можуть тільки погіршити ситуацію.

Реклама

Про це заявив радник глави Офісу президента, екс-міністр економіки Тимофій Милованов в ефірі "Хард із Влащенко" на каналі "Україна 24".

Милованов підкреслив, що наслідки, які може викликати дефолт, не варті того, щоб його оголошувати.

"Це (дефолт. – Ред.) просто не вигідно країні", – сказав Милованов.

Подібної думки Милованов і про реструктуризацію боргів, за його словами, це фактично і є дефолт.

"Коли починається дефолт, ви говорите – вибачте, я не плачу вчасно – і тоді ви починаєте розмову про реструктуризацію", – пояснив радник голови ОП.

Милованов додав, що зараз в Україні все стабільно, а борги, які є у країни, не великі, тому "нам вигідно віддавати і залучати на кращих умовах".

Реклама

Нагадаємо, у вересні 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко також виключив ймовірність дефолтув Україні.

Ми також повідомляли, що у президента впевнені, що Україні вдасться отримати черговий транш МВФ у 2021 році, незважаючи на невдачу на останніх переговорах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дефолт реструктуризація Тимофій Милованов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримаєЕкономіка
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?Економіка
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 року
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 рокуЕкономіка
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?Економіка
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валютуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти