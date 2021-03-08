Милованов про ймовірність дефолту в Україні: Просто не вигідно

Україна не має сенсу оголошувати дефолт, оскільки наразі у країні "все стабільно", а його наслідки можуть тільки погіршити ситуацію.

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Про це заявив радник глави Офісу президента, екс-міністр економіки Тимофій Милованов в ефірі "Хард із Влащенко" на каналі "Україна 24".

Милованов підкреслив, що наслідки, які може викликати дефолт, не варті того, щоб його оголошувати.

"Це (дефолт. – Ред.) просто не вигідно країні", – сказав Милованов.

Подібної думки Милованов і про реструктуризацію боргів, за його словами, це фактично і є дефолт.

"Коли починається дефолт, ви говорите – вибачте, я не плачу вчасно – і тоді ви починаєте розмову про реструктуризацію", – пояснив радник голови ОП.

Милованов додав, що зараз в Україні все стабільно, а борги, які є у країни, не великі, тому "нам вигідно віддавати і залучати на кращих умовах".

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Нагадаємо, у вересні 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко також виключив ймовірність дефолтув Україні.

Ми також повідомляли, що у президента впевнені, що Україні вдасться отримати черговий транш МВФ у 2021 році, незважаючи на невдачу на останніх переговорах.

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