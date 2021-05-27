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Лукашенко буде ніяково. Німеччина вдарить Білорусь по болючому місцю

27 травня, 19:20

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Європа планує дуже жорстко покарати Білорусь за повітряне піратство – Лукашенко позбудеться доходу від транзиту газу з Росії до ЄС

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Ідею британської влади покарати Білорусь за інцидент з Ryanair в Мінську введенням санкцій стосовно транзиту газу через цю країну підтримала Німеччина.

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Про це заявив німецький міністр закордонних справ Гайко Маас після неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС, яка пройшла 27 травня в Лісабоні.

Він не виключив, що Євросоюз дійсно може накласти обмеження на транзит газу газогоном "Ямал-Європа" через Білорусь.

Маас додав, що на цьому тлі ЄС вивчає всі можливі варіанти санкцій проти Мінська. Серед них – заборона випуску держоблігацій в євро.

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Напередодні очільник МЗС Німеччини пообіцяв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "заплатить гірку ціну" за "жахливу" диверсію з літаком Ryanair, який примусово посадили в Мінську, щоб заарештувати білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича, який летів на ньому.

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Варто зазначити, що раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також сказав, що Євросоюз розглядає можливість введення нових санкцій щодо Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого були затримані журналіст Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа".

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