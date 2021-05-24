Британія погрожує "Північному потоку – 2" санкціями за інцидент із Ryanair у Мінську

Санкційна політика не є єдиним інструментом в британському арсеналі, каже Домінік Рааб

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2" / Фото: Getty Images

Велика Британія може запровадити ввести обмежувальні заходи стосовно російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Ямал – Європа" після примусової посадки авіалайнера Ryanair в Мінську.

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Про це заявив глава МЗС Домінік Рааб у парламенті Великої Британії, повідомляє російське агентство ТАСС.

Голова комітету у закордонних справах Палати громад Том Тугендхат запитав дипломата, чи готовий британський уряд "зробити наступний крок" у відповідь на дії білоруської влади, і запровадити санкції проти "Північного потоку – 2", а також газопроводу "Ямал – Європа", який є джерелом фінансування для білоруського уряду, оскільки проходить через територію республіки.

"Був згаданий "Північний потік" та інші можливості [для чинення санкційного тиску]. Ми розглянемо це питання і проконсультуємося з нашими партнерами, щоб зрозуміти, на які подальші кроки вони також готові піти", – зазначив Рааб.

Дипломат висловив сумнів, що інцидент із літаком Ryanair міг відбутися без "мовчазної згоди Москви". Він також заявив про те, що країнам Заходу необхідно вивчати питання про те, як позбавити влади нелегітимного президента Олександра Лукашенка, який занадто тісно зблизився з Москвою.

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При цьому він вказав, що санкції не є єдиним можливим інструментом в британському арсеналі, і заявив про необхідність "тримати відчиненими двері для дипломатії на випадок, якщо більш прагматично налаштовані представники [білоруського] режиму висловлять готовність здійснити позитивні кроки".

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти Білорусі (під них потрапили 99 фізичних та юридичних осіб) через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в аеропорту Мінська і затримання журналіста Романа Протасевича.

Також нагадаємо, що через добу після затримання Протасевич "знайшовся" в мінському СІЗО №1. На його обличчі було видно синці, садна і подряпини, але при цьому він запевняв, що ставлення тюремників до нього "коректне і по закону", а сам він дає свідчення про "організацію масових заворушень у Мінську".

Роман Протасевич записав відеозвернення Відео: Telegram

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську