Лукашенко будет не по себе. Германия ударит Беларусь по больному месту

Европа планирует очень жестко наказать Беларусь за воздушное пиратство – Лукашенко лишится дохода от транзита газа из России в ЕС

Фото: коллаж "Сегодня"

Идею британских властей наказать Беларусь за инцидент с Ryanair в Минске введением санкций в отношении транзита газа через эту страну поддержала Германия.

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Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас после неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС, которая прошла 27 мая в Лиссабоне.

Он не исключил, что ЕС действительно может наложить ограничения на транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь.

Маас добавил, что на этом фоне ЕС изучает все возможные варианты санкций против Минска. Среди них – запрет выпуска гособлигаций в евро.

Видео: Сегодня

Накануне глава МИД Германии пообещал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "заплатит горькую цену" за "чудовищную" диверсию с самолетом Ryanair, который принудительно посадили в Минске, чтобы арестовать летевшего на нем белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича.

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Стоит отметить, что ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сказал, что Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Беларуси.

Напомним, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего были задержаны журналист Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".