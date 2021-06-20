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Куди підуть 5,4 млрд до 30-ї річниці незалежності? У Мінфіні пояснили

20 червня 2021 14:49

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Прогнозована сума витрат включає витрати на будівництво і модернізацію деяких об'єктів

Понад 5 млрд гривень, передбачених до 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, підуть і на масштабні інфраструктурні проєкти.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ – Львів – Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо", – повідомили в Мінфіні.

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.

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"Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги", – відзначили в Мінфіні.

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Також Міністерство соціальної політики просить Міністерство фінансів про збільшення фінансування програми субсидій на 10 млрд гривень.

Нещодавно Марина Лазебна повідомила, що під час карантину в Україні діють спрощені правила призначення і переоформлення субсидій та соціальних допомог.

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