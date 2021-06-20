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Куда пойдут 5,4 млрд к 30-й годовщине независимости? В Минфине объяснили

20 июня 2021 14:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Прогнозируемая сумма расходов включает расходы на строительство и модернизацию некоторых объектов

Фото: Министерство финансов Украины

Фото: Министерство финансов Украины

Более 5 млрд гривен, предусмотренных к 30-й годовщине независимости Украины, кроме праздничных торжеств, пойдут и на масштабные инфраструктурные проекты.

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Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное", – сообщили в Минфине.

Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.

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"Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи", – отметили в Минфине.

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Также Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий на 10 млрд гривен.

Недавно Марина Лазебная сообщила, что во время карантина в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий.

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