Куда пойдут 5,4 млрд к 30-й годовщине независимости? В Минфине объяснили

Прогнозируемая сумма расходов включает расходы на строительство и модернизацию некоторых объектов

Фото: Министерство финансов Украины

Более 5 млрд гривен, предусмотренных к 30-й годовщине независимости Украины, кроме праздничных торжеств, пойдут и на масштабные инфраструктурные проекты.

Реклама

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное", – сообщили в Минфине.

Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.

"Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи", – отметили в Минфине.

Реклама

Также Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий на 10 млрд гривен.

Недавно Марина Лазебная сообщила, что во время карантина в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий.