"Київстар" запустив безкоштовну послугу – як вона допоможе під час війни

Розповідаємо, як підключити корисну під час війни послугу "Київстар"

"Київстар" запустив новий сервіс / Фото: Киевстар

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" запустив корисну під час війни послугу, вона допоможе людям, у яких часто зникає зв'язок із рідними.

Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

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"Київстар" запровадив сервіс SMS-повідомлення "Знову в мережі", завдяки ньому абонент може відразу дізнатися, що хтось із контактів знову з'явився в мережі.

Щоб підключити послугу, потрібно надіслати смс на номер людини, про статус якої ви хочете знати, зі спецкодом *D# та будь-яким текстовим повідомленням.

Така заявка буде активною протягом 5 днів, і якщо абонент не вийде на зв'язок "Київстар" запропонує вам повторно надіслати запит. Його, до речі, можна відправляти на всі номери українських операторів.

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Послуга "Знову в мережі" – повністю безкоштовна, також абоненти "Київстар" можуть відстежувати геолокацію один одного за допомогою сервісу "Мобільна безпека".

"Київстар" змінює тарифи

З 21 квітня оператор змінює умови дзвінків до Росії. Кожна хвилина розмови з російським номером обходитиметься у 20 грн.

Відповідну інформацію абоненти отримали у смс від "Київстар". Правила дзвінків до інших країн залишаються без змін, наголошують у компанії.

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"Сьогодні" також писали, які популярні тарифи закриває "Київстар" та розповідали, в яких країнах для українських біженців зробили безкоштовний роумінг.