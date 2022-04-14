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"Київстар" змінює умови – що подорожчає з 21 квітня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 18:59
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Розповідаємо, що подорожчає для українських абонентів "Київстар" найближчим часом
"Київстар" піднімає плату за дзвінки до Росії
"Київстар" піднімає плату за дзвінки до Росії / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" змінює умови дзвінків до Росії. Вартість однієї хвилини розмови з російським номером піднімається до 20 грн, а правила дзвінків до інших країн залишаються без змін.

Відповідну інформацію клієнти оператора отримали у СМС.

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Зміни набудуть чинності з 21 квітня, зазначається у повідомленні.

"Київстар" закриває популярні тарифи

З 1 травня оператор закриває чотирьох популярних серед українців тарифу:

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  • Соцмережі +1000мб";
  • "Соцмережі +3000мб";
  • "Смартфон базовий";
  • "Смартфон профі".

Проте натомість, з 14 квітня "Київстар" підвищив кількість мегабайтів мобільного інтернету у тарифах – "Спілкування без кордонів" і "Дзвінки без кордонів".

Місячна плата при цьому не зміниться, зате зросте кількість інтернету у цих тарифах до 5000 МБ тиждень замість 100 МБ.

Також на період війни в Україні Київстар знизив вартість своїх додаткових пакетів "День Онлайн", "Інтернет-пакет" та "Нічний".

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"Сьогодні" також писали, що українським біженцям буде доступний безкоштовний роумінг на території Євросоюзу та розповідали, які смс заблокував "Київстар".

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