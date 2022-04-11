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Київстар закриває популярні тарифи — що буде недоступно українцям

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 квітня, 13:55
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Розповідаємо, які зміни чекають клієнтів Київстару найближчим часом
Kyivstar закриває популярні тарифи
Kyivstar закриває популярні тарифи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 травня мобільний оператор закриває чотири популярні тарифи, однак і без сюрпризів Київстар не залишить.

Про це інформує Today.ua.

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Закриття стосується таких тарифів:

  • "Соцмережі +1000мб";
  • "Соцмережі +3000мб";
  • "Смартфон базовий";
  • "Смартфон профі".

Однак вже з 14 квітня Київстар підвищить кількість мегабайтів мобільного інтернету у тарифах "Спілкування без кордонів", "Дзвінки без кордонів". При цьому місячна плата залишиться попередньою, а кількість інтернету у цих тарифах зросте до 5000 МБ на тиждень, замість 100 МБ, як було раніше.

Помʼякшення умов під час війни

Мобільний оператор на період війни зменшив також вартість своїх додаткових пакетів "День Онлайн", "Інтернет-пакет" та "Нічний".

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Також з 1 квітня Київстар зробив безкоштовною послугу домашнього інтернету для абонентів, які проживають в областях активних бойових дій.

Серед інших важливих змін також те, що для всіх українських переселенців, які опинилися на території країн ЄС, послуга міжнародного роумінгу безкоштовна.

Безкоштовний роумінг для українців

Безкоштовний роумінг на території Євросоюзу тепер доступний переселенцям з України. Поширюватиметься послуга на міжнародні дзвінки ЄС-Україна.

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Відповідну заяву підписали 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України. У майбутньому кількість таких операторів може збільшитися.

Безкоштовний роумінг для біженців з України буде доступним протягом трьох місяців. Після цього ухвалюватимуть рішення про продовження або припинення програми.

Нагадаємо, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.

Раніше ми розповідали, що Київстар заблокував смс з Росії та Білорусі.

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