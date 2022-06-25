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Як українцям у Європі заощадити на дзвінках: що пропонують оператори

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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25 червня, 18:53
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Розповідаємо, яким мобільним оператором українцям найкраще користуватися після виїзду до країн Європи
Дзвінки з Європи: як заощадити українцям
Дзвінки з Європи: як заощадити українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато громадян, покинули Україну через війну, досі залишаються закордоном. Майже всіх людей непокоїть питання, як дзвонити своїм рідним, які залишилися в Україні, незважаючи на бойові дії.

"Сьогодні" розбиралися, що пропонують українські мобільні оператори та які умови у мобільних операторів закордоном.

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Vodafone

Серед "плюшок" Vodafone, для клієнтів у Польщі, як розповідають в компанії:

  • перше безкоштовне підключення для всіх клієнтів, у Польщі, до послуги "Доступний роумінг", в якому є 10 ГБ мобільного інтернету, 50 хвилин для всіх дзвінків в Україну та номерів в країні перебування, 100 смс в будь-яку країну.

Kyivstar

Для своїх клієнтів у Польщі український мобільний оператор пропонує:

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Крім того, у Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Німеччині, Італії, Литві, Франції, Болгарії, Іспанії, Естонії, Латвії, Австрії, Нідерландах та Чехії для деяких тарифів діють особливі умови зв'язку без будь-яких доплат.

Для тарифів на підписці: можна користуватися всіма гігабайтами, хвилинами та SMS свого тарифу за кордоном. Також у вас буде безлім на вхідні дзвінки.

Для контрактних тарифів: таким клієнтам оператор щомісячно нараховує 15 ГБ, 500 хв на українські номери та по країні перебування, 50 SMS та безлім на вхідні дзвінки. Також надається безлім у месенджерах та деяких додатках.

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Щоби ці умови діяли, потрібно своєчасно оплачувати тариф за 4 тижні.

Lifecell

Ще з 24 лютого користувачі Lifecell автоматично отримували 1 ГБ та 10 хв для дзвінків в Україну та спілкування в країні перебування на 30 днів та 5 ГБ інтернету. Це є у великому переліку країн, про який ми писали в цьому матеріалі .

Наразі для українців у Польщі доступний наступний тарифний план:

При цьому оператор зазначає, що пакети послуг надаються окремо для дзвінків, SMS-повідомлень та мобільного Інтернету. Плата за кожен пакет послуг знімається автоматично в день користування – в першу секунду першого за день дзвінка, відправлення першого SMS або з моменту використання першого байта під час сесії передачі даних.

Що пропонують мобільні Польщі та інших країн

Польща. Один із найпопулярніших операторів мобільного зв'язку в Польщі Orange пропонує безкоштовний зв'язок.

Отримати сім-карту цього оператора можна таким чином:

  • картку Orange можна купити та зареєструвати більш ніж у 30 тис. пунктів на території Польщі (наприклад, у сервісних центрах Orange, магазинах, кіосках чи поштою);
  • для реєстрації сім-картки необхідно мати при собі оригінал паспорта або інший документ, що підтверджує особу;
  • спеціальна послуга для українців автоматично підключиться після активації сім-картки.

Послуга на місяць, яку кожен громадянин України отримає після активації сім-картки:

  • 100 хв на дзвінки до України;
  • безкоштовні розмови, SMS та MMS повідомлення у Польщі;
  • 30 ГБ інтернету.

Крім того, є спеціальний пакет для дзвінків до України за 10 злотих (68 грн.) на місяць. Він пропонує 60 хв. дзвінків із Польщі на мобільні та стаціонарні телефони. В цьому документі Існує докладна інструкція, як підключити пакет.

Інший польський оператор Plus пропонує безкоштовний стартовий пакет.

Його можна підключити в салоні мобільного зв'язку або у партнерських мережах, маючи при собі український паспорт або будь-який документ, що засвідчує особу. Можна підключити додаткові пакети, але вже платні. Детально про них на сайті оператора.

В Угорщині оператор Magyar Telekom має спеціальну безкоштовну сім-карту для українців. Пакет містить 500 МБ мобільного Інтернету та 40 хв розмов у рамках ЄС. Крім того, з Угорщини на українські номери можна здійснювати необмежену кількість дзвінків та надсилати SMS. Використовувати мобільний інтернет можна до вичерпання обсягу даних.

Також у країні є безкоштовні WI-FI точки та обслуговування клієнтів українською мовою. На офіційному сайті є вся необхідна інформація.

Чеський оператор T-mobile має універсальну карту, з якою клієнт має 50 хв дзвінків та 50 SMS до всіх чеських операторів мобільного зв'язку на цілий місяць з моменту активації картки. На українські номери з цієї картки можна телефонувати абсолютно безкоштовно.

Раніше ми розповідали, яку популярну послугу оновив мобільний оператор Kyivstar. Також ми писали, як поповнити рахунок на мобільному без інтернету, та про те.

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