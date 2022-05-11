Kyivstar оновив одну зі своїх послуг – кому буде корисною

З початку війни з РФ багато українців виїхали за кордон, і для них Kyivstar дав можливість користуватися українськими тарифами у деяких країнах світу.
Тепер ця послуга розширюється. Що доступно українцям за кордоном, розповіли у пресслужбі компанії.
Країн, у яких діє послуга "Роумінг як вдома", стало більше
Тепер українські тарифи діють у 16 країнах Європи, зокрема у цих державах:
- Польща;
- Словаччина;
- Румунія;
- Угорщина;
- Молдова;
- Німеччина;
- Італія;
- Литва;
- Франція;
- Болгарія;
- Іспанія;
- Естонія;
- Латвія;
- Австрія;
- Нідерланди;
- Чехія.
Крім того, кількість тарифних планів, які діятимуть за кордоном, збільшилась.
"Для абонентів передплати вони будуть доступними не лише у "Твій" та "Все разом", а й у пакетах 2019–2020 років. Для контрактних та бізнес-клієнтів вигідні умови працюють майже в усіх тарифах", – йдеться у повідомленні.
Kyivstar дозволив безкоштовно телефонувати на деякі номери
Раніше ми розповідали, що клієнти Kyivstar можуть вибрати один номер і телефонувати на нього без поповнення рахунку й без хвилин у тарифі.
Тобто, якщо на рахунку не буде коштів чи плату за тариф не знімуть з будь-яких причин, зателефонувати на один обраний номер все одно можна. І за це додатково не знімуть гроші.
Підключити послугу можна кількома способами:
- зробити це у "Мій Київстар";
- надіслати запит із обраним номером;
- зателефонувати на спеціальний номер.
Щоб змінити обраний номер, потрібно відключити послугу, а потім знову підключити, тільки вже з новим номером. Змінювати його можна раз на місяць.
"Послуга діє по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. А за кордоном діятимуть умови роумінгу", – додали в компанії.
Читайте наш матеріал про те, що Kyivstar протягом двох місяців – квітня і травня – нараховуватиме безкоштовні бонуси абонентам від 60 років та людям з інвалідністю. А також, які послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців безкоштовні.