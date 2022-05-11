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Kyivstar оновив одну зі своїх послуг – кому буде корисною

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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11 травня, 14:36
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Мобільний оператор Kyivstar розширив можливості для деяких користувачів
Kyivstar розширює послуги для українців за кордоном
Kyivstar розширює послуги для українців за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни з РФ багато українців виїхали за кордон, і для них Kyivstar дав можливість користуватися українськими тарифами у деяких країнах світу.

Тепер ця послуга розширюється. Що доступно українцям за кордоном, розповіли у пресслужбі компанії.

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Країн, у яких діє послуга "Роумінг як вдома", стало більше

Тепер українські тарифи діють у 16 країнах Європи, зокрема у цих державах:

  • Польща;
  • Словаччина;
  • Румунія;
  • Угорщина;
  • Молдова;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Литва;
  • Франція;
  • Болгарія;
  • Іспанія;
  • Естонія;
  • Латвія;
  • Австрія;
  • Нідерланди;
  • Чехія.

Крім того, кількість тарифних планів, які діятимуть за кордоном, збільшилась.

"Для абонентів передплати вони будуть доступними не лише у "Твій" та "Все разом", а й у пакетах 2019–2020 років. Для контрактних та бізнес-клієнтів вигідні умови працюють майже в усіх тарифах", – йдеться у повідомленні.

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Kyivstar дозволив безкоштовно телефонувати на деякі номери

Раніше ми розповідали, що клієнти Kyivstar можуть вибрати один номер і телефонувати на нього без поповнення рахунку й без хвилин у тарифі.

Тобто, якщо на рахунку не буде коштів чи плату за тариф не знімуть з будь-яких причин, зателефонувати на один обраний номер все одно можна. І за це додатково не знімуть гроші.

Підключити послугу можна кількома способами:

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  • зробити це у "Мій Київстар";
  • надіслати запит із обраним номером;
  • зателефонувати на спеціальний номер.

Щоб змінити обраний номер, потрібно відключити послугу, а потім знову підключити, тільки вже з новим номером. Змінювати його можна раз на місяць.

"Послуга діє по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. А за кордоном діятимуть умови роумінгу", – додали в компанії.

Читайте наш матеріал про те, що Kyivstar протягом двох місяців – квітня і травня – нараховуватиме безкоштовні бонуси абонентам від 60 років та людям з інвалідністю. А також, які послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців безкоштовні.

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