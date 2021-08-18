Імпорт автогазу в Україну вийшов на рекорд: головний постачальник – Росія

Тим часом деякі покупці отримують автогаз із затримками, а інші і зовсім його ще не отримували

Поставки імпортного скрапленого газу в Україну збільшилися. Колаж: "Сьогодні"

Поставки імпортного зрідженого газу в Україну досягли рекордних показників, збільшившись за 15 днів серпня на 16,9% (у порівнянні з попереднім періодом). Це рекордний за півмісяця показник в 2021 році.

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Як пише enkorr, поставки імпортного скрапленого газу (ЗВГ) в Україні в першій половині серпня склали 71 тис. т.

Головні постачальники автогазу – російські "Роснефть" і "Лукойл". Імпорт автогазу з РФ в Україну виріс на 48% до 32,5 тис. т.

Найбільше автогазу отримали такі заправки:

"Сокар" – 5 тис. Т;

"БРСМ-нафта" – 4,5 тис. Т;

"Мадокс" – 1,6 тис. Т;

WOG – 1,3 тис. Т;

"КЛО" – 1,1 тис. Т.

Підвищення цін на автогаз

9 серпня в Україні рекордно злетіли ціни на автогаз. тоді середня вартість скрапленого газу – 17,22 грн за літр. У мережі ОККО автогаз подорожчав на 30 копійок за літр – до 17,99 грн, а на АЗС AMIC зросла ціна на 7 копійок за літр – до 17 грн.

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А ось на 20 копійок ціни підняли такі заправки: "Паралель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал" та інші.

Раніше ми писали про те, що в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі .

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