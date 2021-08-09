Русский
$ 26,83
31,68
  1. Новини економіки
  2. Авто новини

В Україні рекордно злетіли ціни на автогаз

9 серпня 2021 16:22

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ціни на заправках знову виросли, одні підвищили на 5-15 копійок, а інші – аж на 20 копійок

Ціни на автогаз побили рекорди. Колаж "Сьогодні"

Ціни на автогаз побили рекорди. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

В Україні на заправках рекордно зросла середня вартість скрапленого газу – 17,22 грн за літр.

Реклама

Згідно з даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", деякі мережі підвищили ціни в межах 5-15 копійок за літр, передає enkorr.ua .

Яка ситуація на заправках

  • в мережі ОККО автогаз подорожчав на 30 копійок за літр – до 17,99 грн.
  • на АЗС AMIC зросла ціна на 7 копійок за літр – до 17 грн.

А от на 20 копійок ціни підняли такі заправки:

  • "Паралель";
  • "Автотранс";
  • UPG;
  • Glusco;
  • "Катрал";
  • "Авантаж 7";
  • Marshal.

В межах 5-15 копійок за літр підвищили ціни такі мережі:

В тренді
Цифровий паспорт в "Дії": як отримати ID-карту – інструкція
Процес отримання ID-паспорта недовгий. Колаж: Сьогодні "
  • SOCAR;
  • "БРСМ-Нафта";
  • BVS Chipo;
  • Mottо.

Нагадаємо, 2 серпня середня ціна скрапленого газу на автозаправках досягла рекордних 16,88 грн/л, подорожчавши на дві копійки з 30 липня.

Реклама

Раніше ми писали про те, що в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Гряде подорожчання бензину – Кабмін підвищив граничні ціни
Гряде подорожчання бензину – Кабмін підвищив граничні ціниАвто
Автогаз рекордно виріс у ціні: яка ситуація на заправках
Автогаз рекордно виріс у ціні: яка ситуація на заправкахАвто
Цифра дня. Українці скуповують позашляховики й авто на дизелі
Цифра дня. Українці скуповують позашляховики й авто на дизеліАвто
Етап зі скандальною аварією у Формулі-1: Гамільтон знову лідер (відео)
Етап зі скандальною аварією у Формулі-1: Гамільтон знову лідер (відео)Формула-1
В Україні рекордно злетіли ціни на автогаз
В Україні рекордно злетіли ціни на автогазАвто

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти