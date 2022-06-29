Головне нововведення липня – що назавжди зміниться для українців з 1 числа

Розповідаємо про найголовніше нововведення липня і те, як воно вплине на простих українців

Українців чекає важливе нововведення з 1 липня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У липні на українців чекає чимало нововведень, але є одне, яке торкнеться ледь не кожного громадянина, оскільки впливає на безліч видів виплат та грошових допомог.

"Сьогодні" розповідають, яким буде головне нововведення липня і що воно змінить для українців.

Реклама

Отже, з 1 липня в країні змінюється розмір прожиткового мінімума і зросте він з 1934 до 2027 гривень (враховується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність). Для інших категорій сума буде такою:

дітей віком до 6 років – 2201 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років – 2744 гривні;

працездатних осіб – 2600 гривень;

Чому це важливо?

Розмір прожиткового мінімума – це не просто показник, а й поштовх до зростання різноманітних виплат. У зв’язку з його збільшенням з липня зросте і мінімальний розмір пенсії за віком.

Тепер пенсійні виплати для осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться до 2027 грн. Максимальна пенсія збільшиться на 930 грн, з 19 340 до 20 270 грн.

Реклама

Але і це ще не все, оскільки від прожиткового мінімуму для дітей залежать і аліменти на них. З липня мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років становитиме 1100,50 грн, а для дітей від 6 до 18 років – це 1372,00 грн.

Натомість мінімальний рекомендований розмір аліментів – це прожитковий мінімум, який відповідає віку дитини, отже це 2201 грн для дітей до 6 років і 2744 грн для дітей від 6 до 18.

Окрім цього, від прожиткового мінімуму залежить допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Вона має бути у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 650 грн.

Реклама

А ось у цій ситуації заплатити доведеться більше. Йдеться про плата за видачу ліцензії, яка становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб, а з 1 липня це 2600 грн.

Якби не війна, то мав би зрости і максимальний розмір допомоги по безробіттю, який не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб.

Однак у зв’язку із введенням воєнного стану, максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня цього року. Тому він залишається "замороженим" на рівні 9750 грн.

"Сьогодні" раніше писали, як з липня зміниться процедура видачі українцям водійських прав і розповідали, що зміниться для наших громадян за кордоном з 1 липня.