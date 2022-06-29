Главное нововведение июля – что навсегда изменится для украинцев с 1 числа

Рассказываем о самом главном нововведении июля и о том, как оно повлияет на простых украинцев

Украинцев ждет важное нововведение уже с 1 июля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В июле украинцев ждет немало нововведений, но есть одно, которое коснется едва ли не каждого гражданина, поскольку влияет на множество видов выплат и пособий.

"Сегодня" рассказывают, каким будет главное нововведение июля и что они изменит для украинцев.

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Следовательно, с 1 июля в стране меняется размер прожиточного минимума и возрастет он с 1934 до 2027 гривен (учитывается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность). Для других категорий сумма будет такой:

детей в возрасте до 6 лет – 2201 гривна;

детей от 6 до 18 лет – 2744 гривны;

трудоспособных лиц – 2600 гривен;

Почему это важно?

Размер прожиточного минимума – это не просто показатель, но и толчок к росту всевозможных выплат. В связи с его увеличением с июля вырастет и минимальный размер пенсии по возрасту.

Теперь пенсионные выплаты для лиц, получающих пенсию в минимальном размере, увеличатся до 2027 грн. Максимальная пенсия увеличится на 930 грн., с 19340 до 20270 грн.

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Но и это еще не все, поскольку от прожиточного минимума для детей зависят и алименты на них. С июля минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет. составит 1100.50 грн, а для детей от 6 до 18 лет – это 1372,00 грн.

В тоже время минимальный рекомендуемый размер алиментов – это прожиточный минимум, который соответствует возрасту ребенка, так что это 2201 грн для детей до 6 лет и 2744 грн для детей от 6 до 18 лет.

Кроме того, от прожиточного минимума зависит помощь в связи с беременностью и родами. Она должна быть в размере 100% среднемесячного дохода женщины, но не менее 25 процентов от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц, т.е. – не менее 650 грн.

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А вот в этой ситуации заплатить придется больше. Речь идет о плате за выдачу лицензии, которая составляет один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, а с 1 июля это 2600 грн.

Если бы не война, то должен вырасти и максимальный размер пособия по безработице, который не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

Однако в связи с введением военного положения максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 150% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января этого года. Поэтому он остается "замороженным" на уровне 9750 грн.

"Сегодня" ранее писали, как с июля изменится процедура выдачи украинцам водительских прав и рассказывали, что изменится для наших граждан за границей с 1 июля.