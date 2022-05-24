Водительские права будут выдавать по-новому: что изменится в июле

24 мая вступило в силу постановление, касающееся механизма подготовки и переподготовки водителей в Украине.
Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, с 24 июля водительские права будут выдавать по-другому.
В целом кандидатам в водители нужно будет сделать пять шагов, чтобы получить права:
- прослушать теоретический курс в автошколе и получить свидетельство со сроком действия 1 год;
- сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;
- пройти практическую подготовку в автошколе;
- сдать экзамен в автошколе и получить свидетельство со сроком действия 2 года;
- сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение.
Кроме этого, с июля украинские водители смогут получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.
Обновление водительских прав
Среди изменений есть и приятная новость для тех, кто раньше был лишен водительских прав. Если срок ограничения истек, то с 24 мая водительские права можно восстановить. Для этого нужно сдать экзамены в любом сервисном центре МВД.
"Раньше такой возможности не было. Вся процедура проходила исключительно по месту регистрации гражданина", – объяснили в ведомстве.
По словам представителей Главного сервисного центра МВД, пока украинские защитники наводят порядок в стране, услуги центра становятся более простыми и действенными.
Доставка бензина на дом
На фоне дефицита горючего и безумных очередей на заправках в Украине появилась новая услуга. Украинцам предлагают заказать бензин и получить доставку на дом.
На сайтах по доставке количество таких заказов в мае выросло на 780% по сравнению с апрелем. По сравнению с маем 2021 года произошел рост на 900%.
Чаще всего украинцы заказывают бензин А-95. Водители просят привезти горючее по указанному адресу и залить его в бак авто. Есть вариант просто передать канистру с бензином. Обычно заказывают 20-30 литров горючего, но бывают заказы на 50-70 литров.
В разгар бензинового кризиса общая сумма заказов превысила 107 000 грн. Курьер за каждый исполненный заказ получает 270 грн.
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