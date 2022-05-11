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Правила изменились: как теперь получить водительское удостоверение в Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 10:40
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Рассказываем, что нового ввели в Украине для упрощения процедуры получения водительского удостоверения
Правила для будущих водителей упростили
Правила для будущих водителей упростили / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине изменились правила для тех, кто хочет получить водительское удостоверение.

Теперь эта процедура гораздо проще. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Как получить водительские права

Согласно постановлению Кабмина для украинцев действуют следующие упрощения:

1. Если человек сдал теоретический экзамен, а затем из-за военных действий вынужден был переехать в другой регион страны, то у него сохраняется возможность сдать второй практический экзамен. Это можно делать в любом сервисном центре МВД по всей стране.

2. Также временно переехавшие могут забрать свое удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от того, где сдавались экзамены.

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3. Для обучения водители могут использовать платформы Zoom, Skype, Google Meet и подобные. Так, через интернет можно пройти подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

4. Для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) сократили срок обучения. Теоретическую часть уменьшили на 20%, в частности, уплотнили преподавание тем "Строительное и техническое обслуживание ТС", "этика водителя ТС" и т.д.

5. Также изменения позволяют вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любой сервисный центр МВД.

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Бензиновый кризис в Украине

Ранее мы писали, что из-за дефицита горючего АЗС вводят собственные ограничения на его продажу. В частности, сеть АЗС WOG обновила лимиты продажи бензина для украинцев. Сколько теперь водители могут купить горючее, читайте здесь.

В то же время участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления дефицита горючего в Украине. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн убежден, что бензин на заправках в свободной продаже появится до конца мая.

Учредитель Prime Group Дмитрий Леушкин считает, что дефицит горючего продержится как минимум большую часть лета. По его словам, в Украины нет специальных вагонов для перевозки горючего, а чтобы получить такие цистерны от Европы – нужно пройти процедуру, которая займет 2-3 месяца.

Ранее Сергей Куюн сообщал, что на фоне дефицита в Украине учащаются случаи мошенничества – украинцам продают некачественное горючее. Читайте также о том, что перевозчикам разрешили уезжать за границу на закупку горючего без разрешений, по упрощенной процедуре.

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