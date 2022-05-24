Водійські права видаватимуть по-новому: що зміниться у липні

24 травня набрала чинності нова постанова, що стосується механізмів підготовки й перепідготовки водіїв в Україні.
Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, з 24 липня водійські права видаватимуть по-іншому.
Загалом кандидатам у водії потрібно буде зробити п’ять кроків, щоб отримати права:
- прослухати теоретичний курс в автошколі й отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;
- скласти теоретичний екзамен у сервісному центрі МВС;
- пройти практичну підготовку в автошколі;
- скласти екзамен в автошколі та отримати свідоцтво з терміном дії 2 роки;
- скласти практичний екзамен у сервісному центрі МВС і отримати посвідчення водія.
Окрім цього, з липня українські водії зможуть отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.
Оновлення водійських прав
Серед змін є приємності для тих, хто раніше був позбавлений права керування. Якщо строк обмеження закінчився, то з 24 травня водійські права можна поновити. Для цього потрібно скласти екзамени в будь-якому сервісному центрі МВС.
"Раніше такої можливості не було. Уся процедура відбувалася тільки за місцем реєстрації громадянина", – пояснили у відомстві.
За словами представників Головного сервісного центру МВС, поки українські захисники наводять лад у країні, послуги центру стають простішими й більш дієвими.
Доставлення бензину додому
На тлі дефіциту пального та шалених черг на заправках в Україні з’явилася нова послуга. Українцям пропонують замовити бензин та отримати його просто додому.
На сайтах з доставлення кількість таких замовлень у травні зросла на 780% порівняно з квітнем. У порівнянні з травнем 2021 року відбулося зростання на 900%.
Найчастіше українці замовляють бензин А-95. Водії просять привезти пальне за вказаною адресою та залити його в бак авто. Є варіант просто передати каністру з бензином. Зазвичай замовляють 20-30 літрів пального, але бувають замовлення на 50-70 літрів.
У розпал бензинової кризи загальна сума замовлень перевищила 107 000 грн. Кур’єр за кожне виконане замовлення отримує 270 грн.
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