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Водійські права видаватимуть по-новому: що зміниться у липні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 20:36
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Набрала чинності нова постанова, що стосується роботи сервісних центрів МВС
В Україні змінили механізм отримання водійських прав
В Україні змінили механізм отримання водійських прав / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

24 травня набрала чинності нова постанова, що стосується механізмів підготовки й перепідготовки водіїв в Україні.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, з 24 липня водійські права видаватимуть по-іншому.

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Загалом кандидатам у водії потрібно буде зробити п’ять кроків, щоб отримати права:

  • прослухати теоретичний курс в автошколі й отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;
  • скласти теоретичний екзамен у сервісному центрі МВС;
  • пройти практичну підготовку в автошколі;
  • скласти екзамен в автошколі та отримати свідоцтво з терміном дії 2 роки;
  • скласти практичний екзамен у сервісному центрі МВС і отримати посвідчення водія.

Окрім цього, з липня українські водії зможуть отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Оновлення водійських прав

Серед змін є приємності для тих, хто раніше був позбавлений права керування. Якщо строк обмеження закінчився, то з 24 травня водійські права можна поновити. Для цього потрібно скласти екзамени в будь-якому сервісному центрі МВС.

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"Раніше такої можливості не було. Уся процедура відбувалася тільки за місцем реєстрації громадянина", – пояснили у відомстві.

За словами представників Головного сервісного центру МВС, поки українські захисники наводять лад у країні, послуги центру стають простішими й більш дієвими.

Доставлення бензину додому

На тлі дефіциту пального та шалених черг на заправках в Україні з’явилася нова послуга. Українцям пропонують замовити бензин та отримати його просто додому.

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На сайтах з доставлення кількість таких замовлень у травні зросла на 780% порівняно з квітнем. У порівнянні з травнем 2021 року відбулося зростання на 900%.

Найчастіше українці замовляють бензин А-95. Водії просять привезти пальне за вказаною адресою та залити його в бак авто. Є варіант просто передати каністру з бензином. Зазвичай замовляють 20-30 літрів пального, але бувають замовлення на 50-70 літрів.

У розпал бензинової кризи загальна сума замовлень перевищила 107 000 грн. Кур’єр за кожне виконане замовлення отримує 270 грн.

Раніше "Сьогодні" розповідали, де в Україні найвищі ціни на оренду квартир. Дізнайтеся також, як сервіс еротичного контенту OnlyFans допомагає українській економіці.

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