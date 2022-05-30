Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Нововведения для украинцев за границей – что изменится в ЕС с 1 июня

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 мая, 16:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сразу в нескольких странах Европы изменяют правила проезда для украинцев
В некоторых странах ЕС украинцам придется снова платить за проезд
В некоторых странах ЕС украинцам придется снова платить за проезд / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения России в Украину, для граждан, вынужденных уехать за границу, во многих странах ЕС ввели бесплатный проезд. Воспользоваться им можно было как в городском транспорте, так и в международных поездах.

Как пишет официальный канал Европейского Союза о поддержке Украины в Telegram, уже с 1 июня 2022 пять стран решили отменить проезд на бесплатной основе.

Реклама

Изменения касаются общественного транспорта в Польше, Болгарии, Чехии, Швейцарии и Германии. Украинцам предлагают компромиссный вариант – покупать билеты со скидкой.

Например, в Чехии проезд в любом виде транспорта будет тарифицироваться на уровне 7 евро (примерно 31,76 грн). В Германии купить билет на любой общественный транспорт и региональные поезда можно будет за 9 евро (285,88 грн.).

В Польше сохранят бесплатный проезд на некоторых маршрутах. Это города на восточных приграничных территориях:

Реклама
  • Дорогуск;
  • Хелм;
  • Грубешев;
  • Люблин;
  • Загуж;
  • Перемышль;
  • Жешув;
  • Ярослав.

В то же время, в большинстве стран ЕС право безвозмездного проезда для украинцев на основании паспорта или "нулевого" билета сохраняется.

Карточный, наличный и черный рынок

Ситуация на валютном рынке Украины контролируется, но сейчас он работает в четырех вариациях. Отдельные курсы установили на безналичном, карточном, наличном и черном рынках.

Банкир с 20-летним стажем Андрей Олийнык рассказал, что на безналичные и карточные расчеты влияет прежде всего выручка от экспорта, объемы международной помощи и расчеты с Visa и MasterCard. В то же время на наличном и черном рынке возник огромный спрос на наличные деньги. Влияют на курс валют также ограничение от НБУ и конвертация полученных выплат украинцами в доллары.

Реклама

В ближайшее время НБУ лучше перестать давить на экспортеров, чтобы поддержать безналичный рынок. Положительно отразится на курсе гривни получение международной помощи. Не лишней будет продажа наличных банкам из национальных резервов.

А вот на черный рынок особого влияния сейчас нет. Чтобы не потерять на конвертации валюты слишком много, украинцам лучше воздержаться от таких операций.

Ранее "Сегодня" писали, когда украинцы получат финансирование по программе "єПідтримка" и как вынужденные переселенцы в Украине могут оформить получение выплат на карточку ПриватБанка.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30480.75

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1889.57

Litecoin (LTC)

66.26

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять