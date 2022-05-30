Нововведения для украинцев за границей – что изменится в ЕС с 1 июня

Сразу в нескольких странах Европы изменяют правила проезда для украинцев

В некоторых странах ЕС украинцам придется снова платить за проезд / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения России в Украину, для граждан, вынужденных уехать за границу, во многих странах ЕС ввели бесплатный проезд. Воспользоваться им можно было как в городском транспорте, так и в международных поездах.

Как пишет официальный канал Европейского Союза о поддержке Украины в Telegram, уже с 1 июня 2022 пять стран решили отменить проезд на бесплатной основе.

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Изменения касаются общественного транспорта в Польше, Болгарии, Чехии, Швейцарии и Германии. Украинцам предлагают компромиссный вариант – покупать билеты со скидкой.

Например, в Чехии проезд в любом виде транспорта будет тарифицироваться на уровне 7 евро (примерно 31,76 грн). В Германии купить билет на любой общественный транспорт и региональные поезда можно будет за 9 евро (285,88 грн.).

В Польше сохранят бесплатный проезд на некоторых маршрутах. Это города на восточных приграничных территориях:

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Дорогуск;

Хелм;

Грубешев;

Люблин;

Загуж;

Перемышль;

Жешув;

Ярослав.

В то же время, в большинстве стран ЕС право безвозмездного проезда для украинцев на основании паспорта или "нулевого" билета сохраняется.

Карточный, наличный и черный рынок

Ситуация на валютном рынке Украины контролируется, но сейчас он работает в четырех вариациях. Отдельные курсы установили на безналичном, карточном, наличном и черном рынках.

Банкир с 20-летним стажем Андрей Олийнык рассказал, что на безналичные и карточные расчеты влияет прежде всего выручка от экспорта, объемы международной помощи и расчеты с Visa и MasterCard. В то же время на наличном и черном рынке возник огромный спрос на наличные деньги. Влияют на курс валют также ограничение от НБУ и конвертация полученных выплат украинцами в доллары.

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В ближайшее время НБУ лучше перестать давить на экспортеров, чтобы поддержать безналичный рынок. Положительно отразится на курсе гривни получение международной помощи. Не лишней будет продажа наличных банкам из национальных резервов.

А вот на черный рынок особого влияния сейчас нет. Чтобы не потерять на конвертации валюты слишком много, украинцам лучше воздержаться от таких операций.

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