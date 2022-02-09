"Газпром" потрапив до чергового скандалу. У чому його звинувачують російські компанії

Розповідаємо, чим "Газпром" не сподобався місцевим енергокомпаніям і в чому знову звинувачують монополіста

У чому звинувачують "Газпром" місцеві енергокомпанії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російську компанію "Газпром" почали критикувати і жителі РФ. Крім подорожчання газу в ЄС, монополіста звинувачують у зростанні цін на електроенергію в 2021 році місцеві енергокомпанії.

Про це пишуть російські ЗМІ, а в самому "Газпромі" переконують, що виконують усі свої зобов'язання.

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Енергокомпанії стверджують, що у серпні "Газпром" різко скоротив постачання газу на ТЕС через аварію на заводі у Новому Уренгої.

Це призвело до злету ціни на електроенергію в Росії на 23%, що було річним максимумом.

У Міністерстві енергетики та "Газпромі" стверджують, що через спеку попит на паливо різко виріс і це стало причиною подорожчання.

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Проте в енергокомпанії стверджують, що аномальне зростання ціни відбулося через різке зниження постачання газу на ТЕС.

Зазначається, що до аварії теплоелектростанції закуповували у монополіста понад обсяги довгострокових контрактів через зростання попиту на електроенергію.

Відразу після аварії "Газпром" урізав постачання газу до обсягів, які навіть нижче за законтрактовані.

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"Газпром" та газова криза в ЄС

За даними "Aggregated gas storage inventory", з початку 2022 року "Газпром" навмисно прокачує рекордно низькі обсяги природного газу у ЄС при тому, що саме зараз регіон скувала газова кризу.

Деякі експерти називають це "італійським страйком". Це такий вид забастовки, коли співробітники виконують свої обов'язки суворо за інструкцією, не відходячи від неї на крок.

Таку назву газовій блокаді дали тому, що компанія виконує свої контрактні зобов'язання, але не дає краплі більше газу.

"Сьогодні" також писали, скільки обсягів транзиту законтрактував "Газпром" на лютий та розповідали, чому Молдова ввела режим ЧП в енергетиці.