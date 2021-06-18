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Фірташ і Фукс потрапили під санкції. Список компаній

18 червня 2021 20:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Джерела "Сьогодні" назвали компанії, через які бізнесмени потрапили під санкції РНБО

Дмитро Фірташ і Павло Фукс. Колаж: "Сьогодні"

Дмитро Фірташ і Павло Фукс. Колаж: "Сьогодні"

Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

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За словами секретаря РНБО, санкції стосовно Фірташа були введені через поставки його компаніями сировини для військових підприємств РФ, які перебувають під українськими санкціями.

За даними джерела "Сьогодні" мова йде про таких компанії:

  • "Корпорація ВСМПО-Авісма" (РФ);
  • ТОВ "Промислові інвестиції" (РФ);
  • ТОВ "Валки-Ільменіт" (Україна).

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Проти Фукса санкції ввели через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні

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За даними наших джерел, мова йде про компанії:

  • ТОВ "Нафтогазова компанія "Буковина "(Україна);
  • ТОВ "Тисагаз" (Україна).

Бізнесмен Павло Фукс вже заявив, що подасть до суду через санкції РНБО .

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО

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