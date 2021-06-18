Проти Фірташа і Фукса ввели санкції – РНБО

Фірташа покарали санкціями за співпрацю з російською обронкою, а Фукса – за родовища

Проти Фукса і Фірташа ввели санкції. Колаж "Сегодня"

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

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Про це на пресконференції повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Як повідомив Данілов, санкції були введені за наступних причин:

щодо Фірташа ввели санкції через титановий завод в Криму, який допомагає російській оборонній промисловості;

щодо Фукси ввели санкції за компанію Голден Дерік – вона володіє родовищами, на які були накладені санкції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на великій пресконференції відмовився відповісти однозначно, чи будуть введені санкції стосовно бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа.

"Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас щоп'ятниці (саме по п'ятницях вже стало традицією проводити засідання РНБО. – Ред.)", – сказав Зеленський з посмішкою.

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Нагадаємо, Верховний Суд відмовив Фірташу в отриманні 250 млн доларів з Одеського припортового заводу

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО