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"Це Нью-Йорк! Він не шкодує нікого": скільки отримують та як виживають українці в США

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 13:02
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У пошуках кращого життя до Нью-Йорка щороку приїжджають тисячі українських мігрантів

США для багатьох українців – "ласий шматочок". Щороку велика кількість українців емігрує до США в пошуках щастя, проте багато з них просто поневіряється по підробітках, адже отримати квиток в "безхмарне" майбутнє вдається не всім.

Кореспондент "Сьогодні" Юрій Гула влаштувався на роботу офіціантом у популярному районі Брайнтон-Біч та провів свій експеримент.

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"Це Нью-Йорк, дитинко, і він не шкодує нікого"

Героїня сюжету – емігрантка Олена. Жінка має дві вищі освіти, проте за океаном вдалося влаштуватися лише прибиральницею.

"Почистити, підмести, помити...", – розповідає про свою роботу Олена та "хизується" компанією з величезним тараканом.

"Чорні брюки, біла сорочка": робота офіціанта у Брайтон-Біч

Жодних медичних довідок, сертифікатів чи хоча б про самопочуття тут не питають, навіть коли мова йде про розпал коронавірусу.

Почав свою роботу Юрій Гула не на залі, а у підвалі, там розташована частина кухні. За дві години повинен начистити мішок картоплі та мішок моркви. Азербайджанці, грузини, росіяни – майже всі, хто у підвалі, є нелегалами. Наприклад, мексиканець Мануель (із сюжету) вже 20 років поневіряється таким чином. І в цьому кафе, куди влаштувався наш кореспондент, йому подобається найбільше. За його словами, шеф не бʼє, не кричить і нелегалам навіть дає лікарняний.

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Заробітна плата

Обіцяли стартову зарплату в розмірі 120 доларів США. Але їх Юрій Гула так і не побачив. Кілька днів роботодавець годував обіцянками, але замість грошей пригостив тарілкою українського борщу.

Загалом, лише цього року майже 2 млн нелегалів приїхали до США і чи не кожного другого, хто влаштувався без документів, ошукали працедавці.

Тож, перш, ніж їхати за океан в пошуках американської мрії, варто двічі все обміркувати.

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Чим Польща манить українських заробітчан

Ще однією країною, де українці охоче залишились би жити, є Польща. Про такий намір заявили майже половина наших працівників, однією з причин вони називають дешеві іпотечні кредити.

Українці називають ще три основні переваги:

  • високий рівень зарплат у порівнянні з Україною (80,6%);
  • стабільна економічна ситуація у Польщі (27,9%);
  • можливість отримати простіше, ніж в інших країнах ЄС, робочу візу чи дозвіл на тимчасове перебування (25,4%)

Також журналісти "Сьогодні" писали про роботу українців в Чехії та за що їм готові платити від 150 тисяч гривень.

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Редактор розділу "Гроші"

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