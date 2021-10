Работа для украинцев в Чехии. Кому и за что готовы платить от 150 тыс. грн в месяц?

Для такой высокой зарплаты от некоторых заробитчан требуют знать английский и чешский языки, наличие загранпаспорта и сертификат о вакцинации

Рассказываем, кто из заробитчан может получать высокие зарплаты в Чехии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средняя зарплата для украинцев, ищущих работу в Чехии, в октябре 2021 года составляла около 67.5 тыс. грн.

Согласно данным кадрового портала grc.ua, практически все вакансии от 100 тыс. грн – это вакансии для IT-специалистов: программистов, тестировщиков, IT-рекрутеров, финансистов в IT, менеджеров по продажам в IT, руководителей проектов, маркетологов в IT и т.д.

Так, например, тимлид/fullstack разработчик/технический менеджер проектов может рассчитывать на оклад до 3.5 тыс. евро (до вычета налогов), рассказали в grc.ua "Сегодня".

Кроме этого, работодатели обещают дополнительные бонусы:

финансовые бонусы от продажи проектов;

помощь с релокацией в Прагу;

помощь с рабочей визой;

оплачиваемую аренду квартиры на первые 3 месяца проживания.

Но это не предел! Так, разработчик, работающий в веб-фреймворке ruby on rails, может получать до 5 тыс. евро (до вычета налогов).

Из обязательных требований: свободный английский язык, релевантный опыт работы не менее 5 лет, опыт работы с Git, Github, SVN, Mercurial, понимание принципов работы HTML5, JavaScript и CSS3.

Важны и софт скилз – кандидат должен быть командным игроком, умеющим работать в мультинациональной и мультикультурной команде.

Кто может расчитывать на оклад до 80 тыс. грн?

На оклад немного меньше (до 80 тыс. грн) могут рассчитывать специалисты по продажам не из сферы IТ. Чаще всего эта сумма состоит из оклада (до 50 тыс. грн), бонусов от продаж и премии за выполнение KPI. Кроме этого обещают питание за счет компании, оплату представительских расходов и компенсацию затрат на мобильную связь.

А кому готовы платить до 70 тыс. грн?

До 70 тыс. грн предлагают специалистам из сферы "наука и образование" и "автомобильный бизнес". В сфере образования нужны преподаватели английского и немецкого языков. Чаще всего это онлайн-занятия, зарплата состоит из оклада и процента от стоимости урока.

В сфере "автомобильный бизнес" нужны автомеханики (57% всех вакансий профсферы), автоэлектрики (13%) и специалисты по продажам авто.

Что нужно делать за зарплату до 50 тыс. грн?

До 50 тыс. грн предлагают специалистам из сферы гостеприимства индустрии красоты. Нужны повара, официанты, администраторы СПА-салонов и салонов-красоты. Также нужны тренеры в спортклубы.

Обязательны: опыт работы, владение английским и чешским языками (знание немецкого будет плюсом), наличие загранпаспорта, ковид-сертификата и наличие разрешения на работу. Для большинства вакансий компенсация состоит из нескольких частей: минимальный оклад, чаевые и бонусы за выполнение KPI.

Кто может расчитывать за зарплату до 45 тыс. грн?

До 45 тыс. грн обещают украинцам, ищущим вакансии в категориях "производство и сельское хозяйство", "домашний персонал", "строительство" и "начало карьеры, студенты". Нужны как опытные работники (трактористы, электрики, водители погрузчиков), так и разнорабочие, и рабочие на конвейерную ленту.

Оклад зависит от опыта работы, знания чешского языка и готовности к сверхурочной работе. Обещают спец. одежду, питание и проживание за счет работодателя и соблюдение трудового договора.

Обязательно наличие загранпаспорта и сертификата о вакцинации, всеми остальными вопросами (оформление разрешения на работу и рабочей визы) обещает заняться работодатель.

К слову, как ранее писали "Сегодня", больше всего открытых вакансий в сфере IT (31% всех актуальных вакансий региона), "Продажи" (19%) и "Производство и сельское хозяйство" (15%).

А сколько готовы платить в Польше?

Средняя заработная плата, которую предлагали украинцам польские работодатели в сентябре, составляла около 35 тыс. грн. (на 32,5 тыс, грн меньше, чем сейчас в Чехии).

Кому чаще всего предлагают работу:

рабочим (14%);

специалистам из сферы ІТ (13% всех актуальных вакансий региона);

кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).

специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (меньше 0,1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность". Подробнее читайте в нашем материале.