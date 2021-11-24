Чим Польща вабить українських заробітчан – три причини

46,4% українських працівників заявляють про намір залишитись жити в Польщі, однією з причин вони називають дешеві іпотечні кредити

Українці часто обирають для заробітків Польщу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща вже багато років є найпривабливішою для українських заробітчан. Число наших громадян, які хочуть залишитися жити у Польщі, зростає з кожним роком.

Про це розповіла Ганна Джоболда, директор Департаменту рекрутації компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Реклама

Українці називають основні три переваги:

високий рівень зарплат у порівнянні з Україною (80,6%);

стабільна економічна ситуація у Польщі (27,9%);

можливість отримати відносно простіше, ніж в інших країнах ЄС, робочу візу чи дозвіл на тимчасове перебування (25,4%).

За даними соціологічного дослідження аналітичного центру Gremi Personal "Пульс трудової міграції", 46,4% українських працівників заявляють про намір залишитись жити в Польщі.

Українці, які працюють у Польщі, стверджують, що там вони можуть більше дозволити на зарплату, також їх залучає можливість кар'єрного росту.

Реклама

"Багато хто починає свій трудовий шлях з фізичної роботи на польських фабриках і заводах, а пізніше, вивчивши мову, переходить на більш оплачувані посади і відкриває свій бізнес. Наразі близько 25% іноземних підприємців у Польщі – це українці", – каже Ганна. Джоболда.

Також мігрантів цікавлять і дешевші, ніж батьківщині, іпотечні кредити. Українці вже протягом 5 років є лідерами у купівлі житла у Польщі серед іноземців.

Страхи українських заробітчан

Незважаючи на те, що зараз більшість українців у Польщі працевлаштовані легально, один із головних страхів заробітчан – бути обдуреними та повернутися додому без грошей.

Головними страхами українців, які їдуть на роботу до Польщі, також експерти називають:

Реклама

бути обдуреними та повернутися додому без грошей;

нелегальне працевлаштування;

не мати можливості продовжити своє перебування у Польщі та подати документи на Карту побуту.

Трудові мігранти також бояться, що вони не зможуть продовжити своє перебування в Польщі.

Кому найчастіше пропонують роботу у Польщі

робітникам (14%);

спеціалістам із сфери ІТ (13% усіх актуальних вакансій регіону);

кандидатам із сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).

спеціалістам зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам із сфери "Продажі" (7%).

Найменше вакансій (менше 0,1%) відкрито у категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" та "Безпека".

За даними одного з кадрових порталів, найвищий оклад, який пропонують роботодавці із Польщі, – в українських ІТ-фахівців.