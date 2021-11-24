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Чим Польща вабить українських заробітчан – три причини

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
24 листопада, 09:15
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46,4% українських працівників заявляють про намір залишитись жити в Польщі, однією з причин вони називають дешеві іпотечні кредити
Українці часто обирають для заробітків Польщу
Українці часто обирають для заробітків Польщу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща вже багато років є найпривабливішою для українських заробітчан. Число наших громадян, які хочуть залишитися жити у Польщі, зростає з кожним роком.

Про це розповіла Ганна Джоболда, директор Департаменту рекрутації компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Українці називають основні три переваги:

  • високий рівень зарплат у порівнянні з Україною (80,6%);
  • стабільна економічна ситуація у Польщі (27,9%);
  • можливість отримати відносно простіше, ніж в інших країнах ЄС, робочу візу чи дозвіл на тимчасове перебування (25,4%).

За даними соціологічного дослідження аналітичного центру Gremi Personal "Пульс трудової міграції", 46,4% українських працівників заявляють про намір залишитись жити в Польщі.

Українці, які працюють у Польщі, стверджують, що там вони можуть більше дозволити на зарплату, також їх залучає можливість кар'єрного росту.

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"Багато хто починає свій трудовий шлях з фізичної роботи на польських фабриках і заводах, а пізніше, вивчивши мову, переходить на більш оплачувані посади і відкриває свій бізнес. Наразі близько 25% іноземних підприємців у Польщі – це українці", – каже Ганна. Джоболда.

Також мігрантів цікавлять і дешевші, ніж батьківщині, іпотечні кредити. Українці вже протягом 5 років є лідерами у купівлі житла у Польщі серед іноземців.

Страхи українських заробітчан

Незважаючи на те, що зараз більшість українців у Польщі працевлаштовані легально, один із головних страхів заробітчан – бути обдуреними та повернутися додому без грошей.

Головними страхами українців, які їдуть на роботу до Польщі, також експерти називають:

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  • бути обдуреними та повернутися додому без грошей;
  • нелегальне працевлаштування;
  • не мати можливості продовжити своє перебування у Польщі та подати документи на Карту побуту.

Трудові мігранти також бояться, що вони не зможуть продовжити своє перебування в Польщі.

Кому найчастіше пропонують роботу у Польщі

  • робітникам (14%);
  • спеціалістам із сфери ІТ (13% усіх актуальних вакансій регіону);
  • кандидатам із сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).
  • спеціалістам зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
  • кандидатам із сфери "Продажі" (7%).

Найменше вакансій (менше 0,1%) відкрито у категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" та "Безпека".

За даними одного з кадрових порталів, найвищий оклад, який пропонують роботодавці із Польщі, – в українських ІТ-фахівців.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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