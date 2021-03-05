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Є корупційна підоснова: Рябкін розкрив деталі тіньової економіки в Україні

5 березня, 23:34

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Частка митних платежів може скласти близько 45 мільярдів гривень на рік

Україна може добрати в тіньових секторах за три роки ще 100 мільярдів митних платежів.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава державної митної служби України Павло Рябкін.

"Все митні правопорушення мають у своїй основі корупційну підоснову. Це, як правило, правопорушення, яке відбувається за змовою працівника митної служби та представника учасника зовнішньої економічної діяльності. І, на жаль, це те явище, яке на митниці присутнє щодня у величезних масштабах", – сказав він.

У 2021 році за рахунок оптимізації з чорного в білий легальний товарообіг частка митних платежів, перерахованих до Державного бюджету України, може скласти близько 45 мільярдів гривень на рік, а протягом трьох років додаткові платежі становитимуть близько 100 мільярдів гривень.

Раніше ми писали, що дефіцит державного бюджету України за підсумками 2020 року став найбільшим за останні 10 років, незважаючи на те, що виявився на 30% менший, ніж запланований. У порівнянні з 2019 роком дефіцит зріс в 2,7 рази, до 217 млрд гривень.

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