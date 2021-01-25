"Діра" в бюджеті України виявилася рекордною за 10 років

У Рахунковій палаті підвели підсумки виконання держкошторису за 2020 рік

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2020 року став найбільшим за останні 10 років, незважаючи на те, що виявився на 30% менший, ніж запланований. У порівнянні з 2019 роком дефіцит зріс в 2,7 рази, до 217 млрд гривень.

Реклама

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомила пресслужба відомства.

Разом з тим, дефіцит знаходиться межах встановленого в законі граничного обсягу (298 млрд гривень).

Читайте також: Бюджет-2021 збираються переписати: коли і за якої умови

Доходи державного бюджету в 2020 році становили 1 трлн 76 млрд гривень, що на 9 млрд гривень (0,8%) більше плану. Це при тому, що за підсумками першого півріччя план доходів був не виконаний на 38 млрд гривень.

Реклама

А витрати за підсумками 2020 року виявилися менше плану більш ніж на 67 млрд гривень.

В тренді В Україні заморозять тарифи на тепло і гарячу воду – Шмигаль

Нагадаємо, раніше в Мінфіні анонсували, що за підсумками року держбюджет буде виконаний на 100%.

А про те, які показники закладені в держбюджеті на 2021 рік, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Бюджет-2020

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама