"Діра" в бюджеті України виявилася рекордною за 10 років

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2020 року став найбільшим за останні 10 років, незважаючи на те, що виявився на 30% менший, ніж запланований. У порівнянні з 2019 роком дефіцит зріс в 2,7 рази, до 217 млрд гривень.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомила пресслужба відомства.
Разом з тим, дефіцит знаходиться межах встановленого в законі граничного обсягу (298 млрд гривень).
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Доходи державного бюджету в 2020 році становили 1 трлн 76 млрд гривень, що на 9 млрд гривень (0,8%) більше плану. Це при тому, що за підсумками першого півріччя план доходів був не виконаний на 38 млрд гривень.
А витрати за підсумками 2020 року виявилися менше плану більш ніж на 67 млрд гривень.
Нагадаємо, раніше в Мінфіні анонсували, що за підсумками року держбюджет буде виконаний на 100%.
А про те, які показники закладені в держбюджеті на 2021 рік, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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