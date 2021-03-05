Есть коррупционная подоснова: Рябкин раскрыл детали теневой экономики в Украине

Украина может добрать в теневых секторах за три года еще 100 миллиардов таможенных платежей.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава государственной таможенной службы Украины Павел Рябкин.

"Все таможенные правонарушения имеют в своей основе коррупционную подоснову. Это, как правило, правонарушение, которое происходит по сговору работника таможенной службы и представителя участника внешней экономической деятельности. И, к сожалению, это то явление, которое на таможне присутствует ежедневно в огромных масштабах", – сказал он.

В 2021 году за счет оптимизации с черного в белый легальный товарооборот доля таможенных платежей, перечисленных в Госбюджет Украины, может составить около 45 миллиардов гривен в год, а в течение трех лет дополнительные платежи будут составлять около 100 миллиардов гривен.

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