Економічне зростання та цифровізація: Нацбанк представив Стратегію до 2025 року

Стратегія матиме три стратегічні напрями розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях

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Національний банк, котрий кілька днів тому підписав меморандум з платіжними системами Visa і Mastercard, оприлюднив нову свою Стратегію до 2025 року, яка буде сфокусована на активізації економічного зростання та цифровізації.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що нова Стратегія відповідає на зміни, що сталися у світі та Україні, і стане дорожньою картою, якою НБУ буде керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні та підвищення добробуту її громадян.

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Реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях:

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Сприяння відновленню та розвитку економіки:

Підтримання макростабільності

Відновлення кредитування економіки

Розвиток ринку фінансових послуг

Розвиток інфраструктури ринків капіталу

Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки:

Розвиток безготівкової економіки

Підвищення рівня фінансової інклюзії

Розвиток інновацій фінансового сектора

Кіберзахист фінансового сектора

Інституційний розвиток та операційна досконалість НБУ:

Підвищення операційної ефективності

Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами НБУ

Цифрова трансформація НБУ

Національний банк – найкращий роботодавець.

Нагадаємо, на початку березня-2021 Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк зосередиться на збільшенні інвестицій, що позитивно впливають на клімат, і розробить ряд документів і інструментів для впровадження сучасних і передових підходів до збереження екології та довкілля.

А в березні-2018 тодішній глава НБУ Яків Смолій представив стратегія НБУ на два роки: зниження інфляції та валютну лібералізацію.