Русский
$ 27,42
33,49
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Економічне зростання та цифровізація: Нацбанк представив Стратегію до 2025 року

20 травня, 17:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Стратегія матиме три стратегічні напрями розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях

/ Фото: Wikipedia

Національний банк, котрий кілька днів тому підписав меморандум з платіжними системами Visa і Mastercard, оприлюднив нову свою Стратегію до 2025 року, яка буде сфокусована на активізації економічного зростання та цифровізації.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що нова Стратегія відповідає на зміни, що сталися у світі та Україні, і стане дорожньою картою, якою НБУ буде керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні та підвищення добробуту її громадян.

Читайте також: Іпотека та доступні кредити: Нацбанк оголосив про нову стратегію

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях:

Реклама

Сприяння відновленню та розвитку економіки:

В тренді
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновок
Володимир Зеленський
В тренді
Долар влаштувався на багатомісячному "дні", євро впав: курс валют НБУ
Долар втримав низький курс
В тренді
"Укрпошта" вимкнула термінали сторонніх банків
  • Підтримання макростабільності
  • Відновлення кредитування економіки
  • Розвиток ринку фінансових послуг
  • Розвиток інфраструктури ринків капіталу

Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки:

  • Розвиток безготівкової економіки
  • Підвищення рівня фінансової інклюзії
  • Розвиток інновацій фінансового сектора
  • Кіберзахист фінансового сектора

Інституційний розвиток та операційна досконалість НБУ:

  • Підвищення операційної ефективності
  • Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами НБУ
  • Цифрова трансформація НБУ
  • Національний банк – найкращий роботодавець.

Нагадаємо, на початку березня-2021 Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк зосередиться на збільшенні інвестицій, що позитивно впливають на клімат, і розробить ряд документів і інструментів для впровадження сучасних і передових підходів до збереження екології та довкілля.

А в березні-2018 тодішній глава НБУ Яків Смолій представив стратегія НБУ на два роки: зниження інфляції та валютну лібералізацію.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніФінанси
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – Держстат
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – ДержстатЕкономіка
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в оренду
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в орендуЕкономіка
"Суму гарантування вкладів в Україні потрібно збільшити мінімум удвічі", – економіст Ерік НайманЕкономіка
Реформа енергосистеми допоможе відновитися українській економіці, – експерт
Реформа енергосистеми допоможе відновитися українській економіці, – експертЕкономіка
НБУ введе в обіг золоту
НБУ введе в обіг золоту "князівську" монету: карбували за ЯнуковичаЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти