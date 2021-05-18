Комісії за безнал зріжуть: НБУ підписав меморандум з Visa та Mastercard

Платіжні системи вже звернулися до антимонопольників за дозволом на узгоджені дії, а Нацбанк озвучив нові ставки

Безготівкові операції стануть дешевшими / Фото: freepik.com

В Україні почнуть поступово знижуватися комісії інтерчейндж, причому ринковим шляхом. Меморандум про це підписали Національний банк України (НБУ) і платіжні системи Visa і Mastercard. До цього регулювати розмір комісій хотіли законодавчо, через що банки погрожували відключити Apple Pay і Google Pay в Україні.

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До меморандуму можуть приєднатися будь-які інші платіжні системи та учасники ринку. Як заявив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан, сторони досягли компромісу та будуть поетапно знижувати граничний розмір ставок внутрішньодержавних банківських комісій.

Для цього Visa і Mastercard звернулися за дозволом Антимонопольного комітету (АМКУ) на узгоджені дії. Після отримання дозволу вони почнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії:

з 1 липня 2021 року – не більше 1,2%;

з 1 липня 2022 – не більше 1%;

з 1 липня 2023 – не більше 0,9%.

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"Рішення буде сприяти зниженню вартості безготівкових операцій та захисту інтересів користувачів платіжних карток, а також розвитку конкуренції та розширенню можливостей для появи на платіжному ринку нових інструментів безготівкових розрахунків", – вважає Шабан.

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Як повідомлялося, раніше Україна потрапила до ТОП-10 європейських країн за платежами через гаджети. Популярність NFC-оплат в країні зростає, а велика частина з них здійснюється за допомогою Goolge Pay і Apple Pay.